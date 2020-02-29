Виталий Козловский раскрыл интимные подробности о своих отношениях

Ранее украинский певец оказался в центре скандала после расставания с Раминой Эсхакзай, которая поделилась откровениями об их отношениях. После этого Козловский признался, что у него появилась новая девушка, но не стал раскрывать ее личность. А в новом интервью программе «Зірковий шлях» певец поделился и вовсе пикантными деталями своей интимной жизни (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, Козловский признался, что эта сторона отношений для него крайне важна. По словам певца, в постели он бывает очень разный в зависимости от своего настроения.

Виталий Козловский

«Я или взрываюсь, или очень спокоен и всех люблю. И вот мой темперамент перенесся в секс. Я могу быть и ангелом, и демоном одновременно», - рассказал певец.

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Он также прокомментировал многочисленные слухи о своей якобы нетрадиционной ориентации. Козловский считает, что все они основаны исключительно на том, что он любит следить за собой.

«Я - метросексуал, и я это признаю. Я ухаживаю за собой, потому что артист не может выходить на сцену зачуханным. Но если для многих это есть какой-то параллелью с нетрадиционной ориентацией, то извините. Я не могу ходить с табличкой: "Я не гей"», - подчеркнул артист.

До этого мы писали о том, что бывшая невеста Козловского и участница шоу «Холостяк» Рамина Эсхакзай призналась, что в их отношениях певец был очень жадным. По ее словам, певец был на удивление жадным и доходило до того, что ей приходилось выпрашивать даже собственное дорогое обручальное кольцо.

Рамина Эсхакзай, Виталий Козловский

«Ну, хорошо. Если мы покупаем дорогое обручальное кольцо, то только тебе. Потому что для меня не принципиально», - сказал тогда Козловский.

Она также подогрела слухи о нетрадиционной ориентации певца, заявив, что между ними не было интимной связи.

«Что я скажу – секса у нас не было. Нетрадиционной он ориентации или нет – я не видела. Чтобы он с мужчиной целовался, занимался сексом. Я тебе скажу, если тебе интересно, и вы это пустите в эфир, когда мы целовались – он возбуждался», - рассказала Рамина.

Напомним, экс-невеста Козловского ошарашила признанием об интиме с певцом.

Как сообщала Politeka, Козловский огорошил воспоминаниями о самом главном в жизни.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.