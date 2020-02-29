Виталий Козловский раскрыл интимные подробности о своих отношениях

Ранее украинский певец оказался в центре скандала после расставания с Раминой Эсхакзай, которая поделилась откровениями об их отношениях. После этого Козловский признался, что у него появилась новая девушка, но не стал раскрывать ее личность. А в новом интервью программе «Зірковий шлях» певец поделился и вовсе пикантными деталями своей интимной жизни (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, Козловский признался, что эта сторона отношений для него крайне важна. По словам певца, в постели он бывает очень разный в зависимости от своего настроения.

«Я или взрываюсь, или очень спокоен и всех люблю. И вот мой темперамент перенесся в секс. Я могу быть и ангелом, и демоном одновременно», - рассказал певец.

Он также прокомментировал многочисленные слухи о своей якобы нетрадиционной ориентации. Козловский считает, что все они основаны исключительно на том, что он любит следить за собой.

«Я - метросексуал, и я это признаю. Я ухаживаю за собой, потому что артист не может выходить на сцену зачуханным. Но если для многих это есть какой-то параллелью с нетрадиционной ориентацией, то извините. Я не могу ходить с табличкой: "Я не гей"», - подчеркнул артист.

До этого мы писали о том, что бывшая невеста Козловского и участница шоу «Холостяк» Рамина Эсхакзай призналась, что в их отношениях певец был очень жадным. По ее словам, певец был на удивление жадным и доходило до того, что ей приходилось выпрашивать даже собственное дорогое обручальное кольцо.

«Ну, хорошо. Если мы покупаем дорогое обручальное кольцо, то только тебе. Потому что для меня не принципиально», - сказал тогда Козловский.

Она также подогрела слухи о нетрадиционной ориентации певца, заявив, что между ними не было интимной связи.

«Что я скажу – секса у нас не было. Нетрадиционной он ориентации или нет – я не видела. Чтобы он с мужчиной целовался, занимался сексом. Я тебе скажу, если тебе интересно, и вы это пустите в эфир, когда мы целовались – он возбуждался», - рассказала Рамина.

Напомним, экс-невеста Козловского ошарашила признанием об интиме с певцом.

Как сообщала Politeka, Козловский огорошил воспоминаниями о самом главном в жизни.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.