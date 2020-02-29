Известная украинская модель Маргарита Паша, Мисс Украина 2019, показала новый образ в Инстаграм
На фото Маргарита позирует в джинсах и все. На груди нарисована полоса или она чем-то обвязана. Паша на кадрах была очень загоревшей. На фоне можно увидеть свет, стул, провода и другие элементы студии. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли оценить кадр или поставить лайки. Все из-за того, что Паша опубликовала кадр в сторис, где такая функция отсутствует.
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Ранее мы сообщали, что модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украин-2019», устроила пробежку в облегающем топе.
Так, девушка предложила подписчикам пообщаться, и ей задали вопрос о том, какие процедуры она делает, чтобы поддерживать тело стройным и красивым.
«Массаж и обожаю Баню (стараюсь каждые выходные ходить)», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимке Паша снимает себя во время пробежки на фоне озера и многоэтажек. Однако кадры она выбросила в Сторис – ее поклонники не смогли что-либо сказать.
Сообщалось, что Мисс Украина 2019 похвасталась фигурой, которой позавидуют многие, в соцсети.
Мисс Украина 2019 Маргарита Паша недавно вернулась с отдыха на Бали и привезла с собой много красивых фото на пляже в бикини. Несколько таких она показала только сейчас.
"Живите сегодня, действуйте, мечтайте... Любая ошибка - это бесценный опыт, который делает Вас только сильнее, мудрее... Ваша жизнь в ваших руках.", - философски подметила она в Stories в соцсети.
Так, на новых кадрах, Паша позирует на пляже, повернувшись лицом к морской пене. Она запустила руки в волосы, запрокинув голову. На фото хорошо видно подкаченное и просушенное тело знаменитости, а также ровный загар.
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