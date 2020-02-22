Маргарита Паша рассказала о своем любимом цвете и потрясла прелестями на камеру

Мисс Украина 2019 года поразила откровенным декольте на фото. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу Маргариты Паши в соцсети Instagram, где она отвечала на вопросы поклонников.

На один из вопросов «Какой твой любимый цвет?» Паша ответила через чур исчерпывающе.

Маргарита Паша сама предложила такую инициативу в историях на своей странице в инстаграм. Она добавила окошко с вопросом: «Пообщаемся?» для своих фолловеров в социальной сети.

Так, украинцы, в свою очередь, засыпали красотку вопросами о ее внешности и предпочтениях.

Часто она на заданные вопросы Мисс-Украина 2019 отвечала не вербально, а визуально. То есть, показывала фотографии с личного архива.

На вопрос о любимом цвете она показала солнечное видео, на котором засветила лишнее. На кадрах Маргарита едет за рулем в авто в коротком тесном топе белого цвета, улыбаясь и чурясь на камеру от солнечных бликов.

Отметим, что кадры она опубликовала в Stories, поэтому поклонники и пользователи сети не смогли оставить свои комментарии под ними.

Напомним, что ранее Маргарита Паша уже показывала не менее эффектный образ в белом цвете. На представленом фото украинская красотка сидит на кожаном стуле, закинув ногу на ногу, в белом брючном костюме с широким поясом.

В комментариях красотке написали много комплиментов по поводу внешности, а также предложили выйти замуж.

«Принцесса», «хочешь замуж, но нету пацана? Не переживаи, может бит что я твоя судьба! Девственик, музикант с каризма, такого как я редко встретишь, если хочешь знакомица заглани на страниц и напиши в директах, но если не нравица то подругам репостни)», «красавица», «супер», – отметили в комментариях.

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