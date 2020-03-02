Не все звезды умеют справляться со своей публичностью. Будучи по постоянным прицелом папарацци и на слуху у всего мира, некоторые знаменитости сдают позицию, ища утешение на дне бутылки

Вот некоторые из них, в чьи жизни вклинился "зеленый змий", которого им не удалось победить, пишет "Клатч".

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Мел Гибсон

Актер наступает на одни и те же грабли и, кажется, не спешит что-либо менять. В 1984 году Гибсона лишили водительских прав из-за состояния алкогольного опьянения. Как признался Мэл, пристрастие к алкоголю однажды едва не подтолкнуло его к самоубийству. Но через несколько лет, в 2006-м, звезду снова арестовали за вождение в нетрезвом виде. После этого Гибсон признался, что борется с алкогольной зависимостью.

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Джонни Депп

Джонни Депп

Красавчик Джек Воробей, оказывается, любит пошалить, когда напьется. Так, во время работы над пятой частью "Пиратов Карибского моря" Депп сорвал съемки, так как напился с друзьями. А также он пробил кулаком стеклянную дверь во время ссоры с женой по телефону.

По словам его бывшей жены Эмбер Херд, Депп любил заглянуть в бокал с вином, и вел себя агрессивно в нетрезвом состоянии. 
 
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Андрей Данилко
 
Артист, более известный как Верка Сердючка, не скрывает того, что является частым пациентом психиатрических и наркологических лечебниц. Данилко рассказал, что пристрастие к алкоголю у него в генах. Так, отец звезды не мог справиться с тягой к спиртному. Он умер из-за онкологии, когда Андрею было 10 лет. 
 
Данилко признался как-то в интервью, что злоупотреблять алкоголем он начал после участия в "Евровидении 2007", на котором занял второе место. В настоящее время, как отметил сам артист, он, скорее выберет алкоголь, чем снотворное.

«Потому что после снотворного я не могу работать. Я торможу, у меня какая-то раздраженность, я очень злой, долго отхожу и сплю плохо все равно»,- поделился певец.

Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко

Актриса, которую все помнят по главной роли в фильме "Мэри Поппинс" оказалась не такой уж идеальной, как пела ее героине в этой картине: «Ах, какое блаженство знать, что я – идеал!» 

Между съемками актриса пережила сильную алкогольную зависимость.

Кроме того из-за того, что она частенько пребывала в нетрезвом состоянии, срывались съемки другого фильма - "Сибириада" Андрея Кончаловского. В 24 года Наталья решилась на закодирование - ей вживили несколько импортных ампул с лекарством. Через некоторое время предложили выпить немного пива, чтобы проверить эффект. Девушка начала задыхаться и впала в кому.

Владислав Галкин

Владислав Галкин умер в 38 лет от внезапной остановки сердца, вызванной алкогольным отравлением. Вскрытие показало, что у артиста был отек внутренних органов. Кроме того, актер страдал хроническим заболеванием поджелудочной железы.

Тогда близкие Галкина говорили, что врачи могли сделать ему детоксикацию организма. После этого рюмка алкоголя может привести к летальному исходу. 

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов
 
Актер открыто признался о своем пристрастии к спиртному, более того, рассказал, что пьет из-за ощущения похмелья, что позволяет ему якобы лушче играть на сцене театра.

«Это особенное состояние, которого ничем иным достигнуть невозможно. И когда играешь на сцене с похмелья — тут у тебя по-настоящему обнаженные нервы. Алкоголь — черное пятно на моей репутации», — делился актер.

Татьяна Догилева

Актриса едва ли не распрощалась с жизнью из-за того, что любила опрокинуть рюмку-другую. По ее словам, она достигла тяжелой стадии алкоголизма, при которой начинает происходить разрушение личности.

Догилева расскаывала, что пристрастие к алкоголю у нее возникло на вечеринках и кинопремьерах. На съемки же она стралась приходить трезвой.

Напомним, известный российский актер театра и кино пережил утрату.

Как сообщала Politeka, у Шепелева сообщили о смерти сына известного актера: "Сгорел".

Также Politeka писала, что звезда "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы" раскрыл семейную тайну: «Он мне…».