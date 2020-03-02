Не все звезды умеют справляться со своей публичностью. Будучи по постоянным прицелом папарацци и на слуху у всего мира, некоторые знаменитости сдают позицию, ища утешение на дне бутылки

Вот некоторые из них, в чьи жизни вклинился "зеленый змий", которого им не удалось победить, пишет "Клатч".

Мел Гибсон

Актер наступает на одни и те же грабли и, кажется, не спешит что-либо менять. В 1984 году Гибсона лишили водительских прав из-за состояния алкогольного опьянения. Как признался Мэл, пристрастие к алкоголю однажды едва не подтолкнуло его к самоубийству. Но через несколько лет, в 2006-м, звезду снова арестовали за вождение в нетрезвом виде. После этого Гибсон признался, что борется с алкогольной зависимостью.

Джонни Депп

Красавчик Джек Воробей, оказывается, любит пошалить, когда напьется. Так, во время работы над пятой частью "Пиратов Карибского моря" Депп сорвал съемки, так как напился с друзьями. А также он пробил кулаком стеклянную дверь во время ссоры с женой по телефону.