Не все звезды умеют справляться со своей публичностью. Будучи по постоянным прицелом папарацци и на слуху у всего мира, некоторые знаменитости сдают позицию, ища утешение на дне бутылки
Вот некоторые из них, в чьи жизни вклинился "зеленый змий", которого им не удалось победить, пишет "Клатч".
Мел Гибсон
Актер наступает на одни и те же грабли и, кажется, не спешит что-либо менять. В 1984 году Гибсона лишили водительских прав из-за состояния алкогольного опьянения. Как признался Мэл, пристрастие к алкоголю однажды едва не подтолкнуло его к самоубийству. Но через несколько лет, в 2006-м, звезду снова арестовали за вождение в нетрезвом виде. После этого Гибсон признался, что борется с алкогольной зависимостью.
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Джонни Депп
Красавчик Джек Воробей, оказывается, любит пошалить, когда напьется. Так, во время работы над пятой частью "Пиратов Карибского моря" Депп сорвал съемки, так как напился с друзьями. А также он пробил кулаком стеклянную дверь во время ссоры с женой по телефону.
«Потому что после снотворного я не могу работать. Я торможу, у меня какая-то раздраженность, я очень злой, долго отхожу и сплю плохо все равно»,- поделился певец.
Наталья Андрейченко
Актриса, которую все помнят по главной роли в фильме "Мэри Поппинс" оказалась не такой уж идеальной, как пела ее героине в этой картине: «Ах, какое блаженство знать, что я – идеал!»
Между съемками актриса пережила сильную алкогольную зависимость.
Кроме того из-за того, что она частенько пребывала в нетрезвом состоянии, срывались съемки другого фильма - "Сибириада" Андрея Кончаловского. В 24 года Наталья решилась на закодирование - ей вживили несколько импортных ампул с лекарством. Через некоторое время предложили выпить немного пива, чтобы проверить эффект. Девушка начала задыхаться и впала в кому.
Владислав Галкин
Владислав Галкин умер в 38 лет от внезапной остановки сердца, вызванной алкогольным отравлением. Вскрытие показало, что у артиста был отек внутренних органов. Кроме того, актер страдал хроническим заболеванием поджелудочной железы.
«Это особенное состояние, которого ничем иным достигнуть невозможно. И когда играешь на сцене с похмелья — тут у тебя по-настоящему обнаженные нервы. Алкоголь — черное пятно на моей репутации», — делился актер.
Татьяна Догилева
Актриса едва ли не распрощалась с жизнью из-за того, что любила опрокинуть рюмку-другую. По ее словам, она достигла тяжелой стадии алкоголизма, при которой начинает происходить разрушение личности.
Догилева расскаывала, что пристрастие к алкоголю у нее возникло на вечеринках и кинопремьерах. На съемки же она стралась приходить трезвой.
Напомним, известный российский актер театра и кино пережил утрату.
Как сообщала Politeka, у Шепелева сообщили о смерти сына известного актера: "Сгорел".
Также Politeka писала, что звезда "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы" раскрыл семейную тайну: «Он мне…».