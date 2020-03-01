Супруга российского комика и певца Артура Пирожкова взбудоражила поклонников откровенным образом

Как передает Politeka.net, 37-летняя жена резидента «Comedy Club» и сольного исполнителя Артура Пирожкова Анжелика активно ведет свой Инстаграм, где демонстрирует свою жизнь.

На этот раз красотка решила порадоваться приходу весны и показала совместный снимок со своими очаровательными дочками.

На фото Анжелика позирует за столом со своей 12-летней Алисой и 6-летней Амели. Девочки одеты в одинаковые платья ярко-красного цвета, а их мама выбрала достаточно откровенный наряд, который подчеркнул ее аппетитные формы.

«Весна.. пришла.. она любовью пахнет.. обнимите ближнего❤️Ничего на свете не имеет большего значения.. Давайте пожелаем нашей Планете выздоровления и мысленно попросим прощения 🙏🏼 Доброго тёплого весеннего утра вашим семьям!!!», - говорится в подписи.

Поклонники рассыпались в комплиментах, отмечая, что девочки растут настоящими красавицами.

«Какая красота, глазки, ох красота!!!!!», «У девочек мамины глаза 🙂», «Вашей прекрасной семье тоже всего хорошего. Счастья и здоровья вам.🤗🙏», «Анжелика, ваши😭 девочки и Вы это просто что-то с чем-то! 💘🙏🏻», «Все красивые.А у младшей глаза 🔥!Счастья вам», «Лапочки дочки»,- пишут восхищенные фолловеры.

Ранее мы сообщали, жена Пирожкова не постеснялась показать на публике жаркий поцелуй с супругом. Анжелика поделилась в Инстаграм кадром, на котором Александр притянул ее к себе. Поклонники пришли в неописуемый восторг от такого искреннего и пламенного проявления чувств.

"Очень интеллигентный, культурный поцелуй получился😂😂😂😂!!! Супер паРА!!👍🏻 " - "😅фух.. спасибо.. старались 🙏🏼"; "Хочется сказать - завидую,но нет пойду с мужем поцелуюсь💟Счастья Вам с Александром🌹🌹🌹"; "Теперь Вы должны жениться 😂😂😂в пятый кажется раз😂😂😂", - писали в комментариях.

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