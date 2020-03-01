34-летняя украинская певица Виктория Смеюха, участница популярной группы "НеАнгелы", удивила кадрами с отдыха в солнечной Испании

Как передает Politeka.net, артистка выложила фото в своем микроблоге в Инстаграм. Судя по геометке, она находится в Малаге. Виктория предстала в джинсовых штанах, куртке и белых кроссовках. Красотка решила дать себе отдохнуть от эффектных макияжей и роскошных нарядов. Девушка распустила волосы и показала свое лицо без грима.

Виктория выбрала удивительное место для фото: она позирует на фоне раскинувшегося городка с белыми домами, которые утонули в пышной зелени, рядом с дикорастущим кустом мандарина. Певица взяла в руку оранжевый фрукт, удивив поклонников его размерами. На некоторых кадрах артистка с довольной улыбкой подставляет лицо солнечным лучам.

"Так прекрасно закрыть глаза не с желания быстрее проводить тяжелый день, а от переизбытка событий , от прекрасных эмоций 😇 #meditation #дзен #мудрость #спокойствие #релакс #здесьисейчас", - подписала снимки Смеюха.

Несмотря на безмятежность духа, все же одна из пользовательниц сумела зацепить певицу за живое, назвав ее "стремненько" из-за внешности без макияжа. Виктория поспешила ответить обидчице. В конце концов, девушки примирились, тем более, что в защиту Виктории стали другие фолловеры.

"Без макияжа стремненько😞" - "Стремненько, когда нет мозгов, чтобы накалякать подобную фигню😁" - "зря обижаетесь на критику. Вам нравятся только лестные восхищающиеся вами комментарии. А за честность - сразу в штыки. У вас красивая фигура, красивые фото, но лицо без макияжа некрасивое" - "На вашу критику хочется сказать: О, как прекрасен мир духа! Он так реален, что внешняя жизнь в сравнении с ним ничтожна и бесцельна. Любите ближнего..."

"не согласен с Вами. Как по мне, без макияжа Вика выглядит отлично! Прям отлично, понимаете?!?)"

"Какие глазки,добрые добрые.."

"Ты везде найдешь солнышко☀️"

"😘 нет ничего прекраснее на свете как счастливо и мило улыбаться лучам приветливого солнышка вкушая сладенький с ароматной кислинкой мандаринку ну а вокруг все в зелени садов и снежно-белых как сладкое с прохладой крембрюле домишек"

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