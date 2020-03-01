Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который совсем недавно развелся с женой, засветил свою любовницу

Популярный телеведущий Остапчук в первый день весны заинтриговал фото, где он улыбается с женской рукой на щеке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездного артиста.

Телеведущего приобняла за лицо какая-то женщина с красными короткими ногтями.

«Весна - это Любовь 💔», – подписал он фото, подтвердив догадки фолловеров в сети.

В комментариях пользователи сети начали иронизировать по поводу фото, а также пытаться вычислить новую пассию шоумена.

«Ну все ))) потеряли мужика 😂❤️», «Красивая ручка🔥. А у Вас счастливые глаза», «Теперь будет интрига, чья то рука))», «старое фото, рука его бывшей жены», «Мартовский кот😀», «У Остапчука появилась новая спутница? Кто же она? 😂 Провокатор)», «Смело!!!», «Жду приглашения на свадьбу😂», «так уже ж определили) только это не рука той барышни , маникюр не совпадает 😂», «Приколист....», – пишут в сети, намекая на Кристину, с которой ему приписывают роман.

Напомним, что украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил о разводе со своей супругой Еленой Войтенко. Экс-супруга обвиняла Остапчука в изменах. Инициатором развода оказался сам Владимир. Для Елены это решение оказалось неожиданным. Пара прожила 15 лет, с которых 12 они были в браке. У Владимира и Елены двое детей. Остапчук объяснил свое решение просто, что у него жизнь одна и вообще, почему бы и нет. А супруга после этого дала откровенное интервью, в котором рассказала об изменах.

"Я знаю женщину, с которой у Владимира отношения, почти с первого дня. Но я не хочу комментировать очередной роман Владимира, он десятый наверное, если не больше, по очереди. Я не хочу это комментировать. И я знала предыдущих, правда постфактум, знаю и эту. Она действительно работает нотариусом и зовут ее Кристина", - призналась в интервью Елена Войченко.

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