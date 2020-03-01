Одна из самых ярких представительниц «Женского квартала» Виктория Товстолес в первый день весны порадовала поклонников забавным видео

На своей странице в Instagram 24-летняя девушка опубликовала видео, на котором позирует до и после нанесения макияжа, передает Politeka.

В кадре красотка не одна, а вместе с визажистом. Сначала Виктория без макияжа с бокалом белого вина гримасничает на камеру, а уже через несколько секунд предстает перед поклонниками с идеальными мейкапом и укладкой.

На девушке – черное платье, а после «трансформации» также появляются эффектные серьги.

Ранее мы писали о том, что Валерия очень часто публикует фотографии в спортивной одежде, поскольку спорт является для звезды неотъемлемой частью ее жизни. Так, недавно Товстолес поделилась снимком в розовом топе с надписью Nike, а также в черных полупрозрачных обтягивающих лосинах. Лера продемонстрировала фигуру без изъянов: тонкую талию, упругий пресс и стройные ножки. Завершили ее образ белые носки с надписями.

Артистка позировала на коврике, лежащем на полу в спортивном зале.

11 апреля девушка отметит свое 25-летие. Практически половину жизни она зарабатывает на жизнь самостоятельно. Еще в 13 лет Лера начала раздавать листовки, получая за труд по восемь гривен в час.

В 16 лет Товстолес вместе с подружками решила попробовать свои силы в модельном бизнесе. Рост 180 сантиметров и вес 55 килограммов, а также красивые фигура и лицо помогли ей добиться успеха на этом поприще. Самым ярким воспоминанием для Товстолес является совместный выход на подиум с российской супермоделью Ириной Шейк.

Между перелетами и показами девушка успела получить высшее образование по специальности «финансы и кредит».

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