Певица из группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала фигуру в обтягивающем черном боди

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм певица Дорофеева опубликовала соблазнительное фото, пишет Politeka.

На свежем кадре Надя Дорофеева позирует в самом выгодном ракурсе: в пол оборота, повернувшись пятой точкой к камере, а также приоткрыв губы в сладостной неге, подставив ко рту палец.

Так же артистка показала свои татуировки на руке, начиная от самых маленьких на пальцах, заканчивая надписью на все предплечье: «Всем нужна любовь». Кроме того, она оттянула рукой боди на ребре, показав татуированную молнию на теле.

В сети начали комментировать соблазнительное фото Нади.

«Ничего нового, в прочем, как всегда, когда нечем удивить – показывай всем жопу», «Что за актив у Нади проснулся?😂😂😂», «Ну наконец то эти фотки», «Какая красивая спина 😻😂🔥», «Надюшка ,шальная императрица», «Горячо», «Доска», «Ааааааа, какой же кайф🔥», «Какие красивые волосы😍», «Фотки из #Нечегоскрывать? Офигенно», «Как-же красиво!Надя тебе надо чаще появляться на обложках! Знаешь, как люди будут быстро разбирать все то, где будешь ты, ведь ты очень красивая!», – написали в комментариях фолловеры певицы.

Напомним, что украинская певица и солистка дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева поделилась с подписчиками милым семейным снимком с супругом Владимиром Дантесом.

На Наде – удлиненный жакет, в котором она фотографирует себя в зеркале. Ее муж стоит у нее за спиной и склонил лицо ей на голову.

«Шо ты там унюхал?», – подписала снимок артистка.

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