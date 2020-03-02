Всемирная известность и миллионные счета в банках не гарантируют безупречного здоровья, что подтверждают истории реальных людей

Неизлечимые болезни здорово портят жизнь как простым людям без гроша за душой, так и мировым знаменитостям, у которых сотни миллионов поклонников по всему миру, а доходы исчисляются десятками и сотнями миллионов, сообщает «Обозреватель».

Кто бы мог подумать, что королева Instagram Ким Кардашьян является носителем заболевания, препаратов для излечения которого не придумали до сих пор. У 39-летней светской львицы и жены рэпера Канье Уэста псориаз.

Имея такие серьезные проблемы с кожей, которая зудит и шелушится, Ким перепробовала всевозможные методики лечения недуга, но полностью избавиться от него ей так и не удалось. Она давно перестала стыдиться своего диагноза и научилась с ним жить.

Ученые до сих пор не могут назвать точные причины возникновения этой болезни, что, соответственно, усложняет и поиск лекарств от нее.

Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин тоже попал в категорию «счастливчиков». У него – клещевой бореллиоз, более известный как болезнь Лайма. Проблема звезды усугубилась тем, что врачи не сразу поставили ему правильный диагноз: несколько лет он лечился от ревматизма.

Бореллиоз – инфекционное заболевание, которое переносят клещи. После укуса насекомого недуг развивается постепенно, а первые признаки могут появиться только через месяц. Вокруг места укуса начинает краснеть кожа и со временем появляется кольцевидная эритрема.

При ранней диагностике заболевание можно вылечить полностью с помощью антибиотиков, однако в запущенном виде оно переходит в хроническую форму, что постепенно ведет к поражению нервной и других систем. У больных теряется чувствительность рук и ног, нарушается зрение, кровообращение, начинаются проблемы с лицевым нервом, возможен менингит и полная потеря способности двигаться.

Еще одна голливудская легенда, Том Хенкс, также страдает неизлечимой болезнью. Врачи диагностировали у него диабет II типа. Коварность недуга заключается в том, что клетками организма не воспринимается и не усваивается гормон инсулин. Причиной болезни, которой особенно подвержены люди после 40 лет, являются сидячий образ жизни, а также наследственная предрасположенность.

По словам Хенкса, он знал о своей болезни, но не стал ничего делать. Вместо этого актер продолжил неправильно питаться и не спешил в спортзал и на диету.

Не обошла беда стороной еще одну мировую легенду. Британский футболист Дэвид Бэкхем, как оказалось, с детства страдает бронхиальной астмой. Во время одного из матчей ему даже пришлось воспользоваться ингалятором, чтобы снять приступ.

Причиной этой болезни чаще всего являются инфекции и реакция организма на аллергены. Приступы удушья случаются из-за отека, спазма мышц и мокроты. Люди с таким диагнозом вынуждены постоянно наблюдаться у врача и принимать лекарства.

Несмотря на такие «скелеты в шкафу», каждый из перечисленных продолжает успешно сниматься, играть, строить карьеру и радоваться жизни, подавая пример стойкости десяткам миллионов людей по всему миру.

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