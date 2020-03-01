"Хорошо, что зубы на месте"

29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, пассия экс-вице-премьера Павла Розенко, обескуражила фото, прикрывая синяк на лице замороженным продуктом

Как передает Politeka.net, звезда поделилась снимком в своем микроблоге в Инстаграм, рассказав о том, как с ней приключился этот пренеприятнейший конфуз. Так, Елена-Кристина предстала в полосатом пуловере, оранжевой легкой курточке и джинсах. Девушка стояла возле черного внедорожника, улыбаясь и прикрывая область под правым глазом предметом, похожим на огромную креветку.

По ее словам, фингал она получила нечаянно, ударив саму себя дверью. Но, обладая отменным чувством юмора, знаменитость свела все произошедшее к шутке, поздравив фолловеров с наступлением долгожданной весны.

"Так эффектно врезать в глаз могла только моя дверь🚪🙈 Из льда дома - только эта мороженная крокозябра🤪 Не знаю, вылезли ли весной подснежники, но подглазники - точно 🤣🤣🤣 В общем, с УДАРНЫМ началом весны, друзья!😂😂😂🌸🌸🌸", - сообщила ведущая.

Поклонники распереживались о состоянии девушки и посоветовали ей быть аккуратнее.

"Хорошо, что хоть зубы все на месте😁❤️"

"Как так можно было? Осторожнее нужно было.."

"Крокозябра быстро изменилась в креветку😂"

"А после подогрева можно и съесть."

"Аккуратнее)"

"С Первым Днём Весны,обожаю вас💜🌸"

Ранее мы сообщали, Лебедь показала, как выглядит по утрам. Уже накрашенная и при параде девушка предстала на фото за рулем авто с косметическими патчами под глазами. Также через специальное приложение на телефоне красотка добавила себе кошачьи ушки.

Также мы рассказывали, как любовница Розенко шокировала публику невероятной худобой. Телеведущая похвасталась новыми модными джинсами, за которыми долго "гонялась". Однако, внимание пользователей больше привлекла ее худая фигура. Некоторые даже вызвались покормить звезду.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».