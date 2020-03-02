Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха порадовала поклонников новой порцией снимков с отдыха

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka. Как известно, девушка отдыхала на Мальдивах, где ежедневно устраивала горячие фотосессии в разных нарядах. Теперь Вика периодически выкладывает эти снимки. Каждый из них по-своему прекрасен.

На новых фото Смеюха одета в мини-платье бирюзового цвета. На снимках, где она приседает, можно рассмотреть то, чего артистке не стоило бы показывать.

«Все мы достойны любви Бога. Если Он прощает и любит нас, то и мы должны прощать и любить ближнего своего, понимать собственное несовершенство и бороться за лучшую жизнь! С прощёным воскресеньем, мои дорогие! Счастья, света и любви!», - написала Вика под фото.

За полчаса пост певицы собрал более 1300 лайков. Поклонники звезды в восторге от новых фотографий.

«Как всегда шикарна», «Какие красивые ножки ух», «Вы прекрасны..простите», «Спасибо, радость моя, люблю тебя!!!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. Девушки выступают на корпоративах, а также дают сольные концерты за границей.

Недавно Виктория опубликовала снимок с концерта. Она сверкнула похудевшей фигурой в блестящем полупрозрачном наряде. Примечательно, что костюм выглядел достаточно откровенно - коротенький топ прикрывает лишь грудь и не доходит до талии звезды. А вот ноги артистки полностью обнажены, лишь прозрачная с блестками ткань прикрывает ее стройное тело.

Напомним, что Виктория Смеюха без макияжа показала сочные мандаринки: "Нет ничего прекраснее".

Как сообщала Politeka, звезда "НеАнгелов" сразила новым талантом после отпуска: "Что вытворяет этими руками!".

Также Politeka писала, что Виктория Смеюха похвасталась своими сладостями во Франции: "Как можно быть такой...".