34-річна українська співачка Вікторія Смеюха, учасниця популярної групи "НеАнгели", здивувала кадрами із відпочинку в сонячній Іспанії

Як передає Politeka.net, артистка виклала фото в своєму мікроблозі в Instagram. Судячи з геометки, вона знаходиться в Малазі. Вікторія з'явилася в джинсових штанях, куртці й білих кросівках. Красуня вирішила дати собі відпочити від ефектних макіяжів і розкішних нарядів. Дівчина розпустила волосся і показала своє обличчя без гриму.

Вікторія обрала дивовижне місце для фото: вона позує на тлі містечка з білими будинками, що потонули в пишній зелені, поруч з кущем дикого мандарина. Співачка взяла в руку помаранчевий фрукт, здивувавши шанувальників його розмірами. На деяких кадрах артистка з задоволеною посмішкою підставляє обличчя сонячним променям.

"Так чудово закрити очі не з бажання швидше провести важкий день, а від надлишку подій , від прекрасних емоцій 😇 #meditation #дзен #мудрість #спокій #релакс #здесьисейчас", - підписала знімки Смеюха.

Незважаючи на безтурботність духу, все ж одна з користувачок зуміла зачепити співачку за живе, назвавши її "стрьомненькою" через зовнішність без макіяжу. Вікторія поспішила відповісти кривдниці. Зрештою, дівчата примирилися, тим більше, що на захист Вікторії стали інші фоловери.

"Без макіяжу стрьомненько😞" - "Стрьомненько, коли немає мізків, щоб накатати подібну фігню😁" - "дарма ображаєтесь на критику. Вам подобаються тільки схвальні восторжені вами коментарі. А за чесність - відразу в багнети. У вас красива фігура, красиві фото, але обличчя без макіяжу негарне" - "На вашу критику хочеться сказати: О, який прекрасний світ духа! Він такий реальний, що зовнішнє життя в порівнянні з ним незначне і безцільне. Любіть ближнього..."

"не згоден з Вами. Як на мене, без макіяжу Віка виглядає відмінно! Прям відмінно, розумієте?!?)"

"Які очі,добрі добрі.."

"Ти всюди знайдеш сонечко☀️"

"😘 немає нічого прекрасніше на світі, як весело і мило посміхатися променям привітного сонечка куштуючи солоденький з ароматною кислинкою мандаринку ну а навколо все в зелені садів і сніжно-білих як солодке з прохолодою крембрюле будиночків"

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