33-летняя Наталья, младшая сестра умершей из-за рака артистки Жанны Фриске, поделилась уникальными архивными кадрами

Как передает Politeka.net, девушка выложила черно-белые снимки в "сториз" в Инстаграм. На одном из них обе сестры предстали в откровенных нарядах, позируя в фото-зоне на мероприятии MTV (отметим, девушки участвовали когда-то в группе "Блестящие"). На первом плане Наталья в коротком черном платье - дерзость и раскованность которого впечатляют. А на втором - Жанна, "забывшая" надеть нижнее белье под платье, которое не уступает сестринскому в плане открытости.

На еще одном фото Наталья уже сама: можно получше разглядеть ее эффектный "лук". Горячая брюнетка с загадочной улыбкой томно смотрит в объектив. А эти пленительные изгибы могут свести с ума кого угодно.

Отметим, младшая Фриске продержалась в группе "Блестящие" всего 3 месяца: изнуряющий гастрольный график негативно сказался на ее здоровье. Наталья предпочла спокойную специальность. Несмотря на наличие юридического образования, сестра Жанны устроилась работать стилистом в салон красоты. По словам девушки, в этой профессии она нашла себя.

Ранее мы сообщали, сестра Фриске ошеломила публику полуголыми фото. Девушка поделилась в соцсети снимками с отдыха на Шри-Ланке. Наталья предстала в красном бикини, посветив упругими прелестями, позируя на валунах на фоне океана.

Наталья заговорила о внимательности к женщине в подписи к фото: "Быть внимательным к женщине – это намного больше, чем регулярно давать о себе знать. Это заинтересованно слушать, открыто говорить, восхищённо смотреть, но прежде всего - постоянно баловать".

Большинство комментирующих высоко оценили кадр - за натуральность.

"Наконец-то нормальная фигура среди фотошопленных и неправдоподобных на просторах инсты👏"; "Шикарная. 😍💔😍"; "Очень красиво 👍как давно я не видела своими глазами таких ярких красок"; "Красивые ножки", - писали под фото.

Напомним, что сестра Жанны Фриске решилась на отчаянный шаг, ее умоляют вернуться: «Вас не хватает...".

Как сообщала Politeka, сестра Фриске ошарашила новой выходкой, фото поражают: «Зачем копировать Жанну?».