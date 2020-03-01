Телеведущая Юлия Барановская ответила на слухи вокруг ее "отношений" с Максимом Галкиным

Так, эта отношения Барановской с Галкиным приписывают им уже не один год. В российских СМИ в последнее время даже начались новые слухи о четвертой беременности телелеведущей, в этот раз от мужа примадонны российской эстрады. Об этом Юлия Барановская рассказала в программе "Люди говорят с Лаурой Джугелия".

В свою очередь Барановская довольно эмоционально отреагировала на эти сплетни, сказав, что ее подобные новости раздражают. А сплетни насчет беременности от Галкина вгоняют ее в краску.

"Это ужасная история, просто препротивнейшая, мне самой было стыдно за это, за то, что они пишут… От Галкина беременна, еще что-то…", – сказала она.

Напомним, что Максим Галкин записал на видео, как трогательно поклонники поздравили его супругу, легенду эстрады Аллу Пугачеву, с началом весны.

Фанаты дружной гурьбой собрались под окнами особняка, в котором живут Пугачева с Галкиным, "вооружившись" плакатами (так, чтобы соединив их вместе, получилась надпись "С весной!") и хорошим настроением.

Правда, встречать их вышел Галкин, а не примадонна, ради которой, собственно, все 1 марта и собрались в этом месте. Ситуацию прокомментировал муж певицы:

"Весна 💐 Дорогие друзья, с первым воскресением весны вас! С прощённым воскресеньем! С первым днём весны! Поклонники Аллы подготовили ей такой сюрприз! Алла их поблагодарила и оставила всем автографы, а я пофотался за двоих. Спасибо вам ребята за верность творчеству Аллы и за сохранение традиции её весеннего праздника!"

Пользователи сети за считанные минуты поставили более 90 000 "сердечек" под трогательным видео, оставив уйму комментариев.

"А Максим с дерева снимает?"

"А классно поют😅😍🌹"

"Максим, ваши посты всегда приятно смотреть. Всегда что то доброе и приятное). С Масленицей, с весной!"

"А Алла не фотографировалась? Почему за двоих?"

"По весеннему душевно, тепло и мелодично!🌹🌹🌹👍💝"

Напомним, что Максим Галкин напугал развлечениями своих детей на ночь глядя: "С этого и начинаются...".

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