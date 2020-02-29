Российский шоумен Максим Галкин показал, как его шестилетние дети развлекаются дома, пока он на работе

На своей странице в Instagram артист опубликовал забавное видео, на котором Лиза и Гарри предстали в карнавальных костюмах, передает Politeka.

На записи Гарри позирует в костюме привидения, хотя и называет себя королем злых облаков, а его сестренка облачилась к красно-черный наряд, спрятав лицо под белой маской, а сверху надев шляпу. Она называет себя королевой темноты Гемгемой.

Есть в кадре и «старая злая ведьма», – женщина в черном наряде, которая принимает участие в представлении. Скорее всего, это няня двойняшек.

За кадром слышен голос Аллы Пугачевой, которая подыгрывает детям и пытается узнать, кто из них каким героем является.

«Хорошо, что это не тогда, когда я сплю», – шутит звезда российской эстрады.

Видео получилось по-настоящему домашним и теплым.

«Дети весь дом напугали! Ужастики на ночь», – подписал видео Максим Галкин.

Только за первых пару часов публикация собрала почти 380 тысяч просмотров и свыше 400 комментариев.

«Привидения замка Галкинвиль 😅😅😅😅😅👍👍👍. Дикое, но симпатииШноее😅😅», «Ну, наконец то привидения. А то замок не замок без них», «Молодцы. Как весело живется. Завидую белой завистью», «С этого и начинаются семейные традиции! Семейные чудачиства!!! Это и есть счастье!!!», «бедные няни», – пишут под видео фанаты.

Ранее мы рассказывали, что Галкин поделился теплым семейным снимком, который растрогал требовательную публику. На нем Алла Борисовна обнимает шестилетних Гарри и Лизу.

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