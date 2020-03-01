Одиозная российская ведущая Ксения Собчак решила прокомментировать домыслы о своей беременности

В частности, российская публика заподозрила 38-летнюю телеведущую в интересном положении после посещения светского мероприятия.

Присутствующие гости заметили у Ксении округлившийся живот.

"Так что, Собчак беременна", – заявил автор телеграм-канала "Героиня Татлера".

Журналиста не стала долго молчать и расставила все точки над і.

Собчак отшутилась, что просто плотно поела. Она отметила, что слух о ее беременности пустил журналист Антон Красовский. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале "Кровавая барыня»

По словам Ксении Собчак, он так смотрел на ее живот после поедания блинов, что ей стало ясно, кто сделал предположение о ее беременности.

Ранее мы писали, Ксения Собчак заявила, что как только Россия выведи войска из Донбасса, то конфликт на Востоке Украины завершится.

По ее словам, Россия незаконно аннексировала Крым.

"Там (в Крыму) живут российские люди, люди, которые поддерживают принадлежность Крыма к России. Мы должны это учесть. Чтобы решить эту проблему, я вижу только один путь – международный референдум, в котором примут участие все люди, которые проживают в Украине, и все люди проживающие в России – все вместе – относительно статуса Крыма. На референдуме будет три вопроса: должен ли Крым быть независимым, должен ли Крым быть частью России или частью Украины", - заявила она.

Кроме того, политик утверждает, что в Крым жили не украинцы, а россияне.

"При Советском Союзе эта территория принадлежала Украине, но там проживало российское население, россияне там жили - не украинцы. И когда Майдан случился в Украине, мы превратились в агрессора и сделали то, что мы сделали, - то, что я не поддерживаю", - заверила Собчак.

Напомним, Собчак ошарашила внешним видом дома, Богомолову не повезло.

Как сообщала Politeka, бывший любовник Собчак рассказал, как избавился от светской львицы.

Также Politeka писала, что Собчак в провоцирующей позе набросилась на Шнурова, россияне в ауте.