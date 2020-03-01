Супруг российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко "Тарзан" обескуражил сеть

Артист показал себя в домашнем халате. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звездного танцора. В этот раз эпатажный артист решил спеть старую песню на новй лад.

О "наболевшем" - старости - 49-летний артист спел вместе со своим другом под гитару. Артисты начали со слов:

"Если у вас дальнозоркость, и прядь седеет волос...". На любительском видео Сергей Глушко позировал у стены в частично обнажающем его грудь халате красного цвета и шляпе. Его товарищ был в выборе наряда скромнее да и его фигура у пользователей сети не вызвала такого восторга, как подкачанное тело Тарзана.

Поклонники живо отреагировали на такой номер и написали в комментариях по поводу выступления полярные по своему значению "отклики" - одних незамысловата песня порадовала, другие перешли к даже откровенным оскорблениям артиста:

"Хоть бы жену не позорил"

"Ну, даете!"

"А мне понравилось"

"Классные"

"Моральные уроды..."

"Смотрю без звука..."

Ранее мы сообщали, что супруг Наташи Тарзан обескуражил сеть, показав себя в странном сером костюме, которые тесно обтянул его накачанное тело. Дело в том, что внимательные пользователи заметили сходство наряда Глушко и костюма певицы Лолиты Милявской, в котором она в прошлом году появилась на сцене.

"У Лолиты костюмчик одолжили? ))))"; "Лолиткины калготки"; "Мастер маскировки) я приняла вас за статую, не сразу рассмотрела😁", - писали в комментариях.

Напомним, что раздетый Тарзан похвастался интимными развлечениями без Королевой: "А в кровати кто?".

А еще Politeka писала, что постаревший Тарзан осрамился новым видео, уже не тот: "На бабу похож".

Также Politeka сообщала, что бесстыжий Тарзан скинул одежду ради самой развратной валентинки: "Для Наташи...".