49-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, без тіні збентеження грає м'язами на камеру і показує свої забави з іншими жінками

Як передає Politeka.net, артист поділився фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у вельми пікантному образі. Впадає в очі, що кадр оброблений в графічному редакторі: фарби трохи неприродньо насичені. У підписі до фото Тарзан (справжнє ім'я артиста) назвав приміщення "дачею", хоч з вигляду схоже на якийсь казковий палац. Танцюрист схилився над каміном, складаючи в нього поліна.

Глушко постав в напівголому вигляді: лише пов'язка на стегнах і широка прикраса на шиї - ось і весь його одяг. Поруч з ним на ліжку лежить гаряча брюнетка в незвичайному вбранні, а біля неї стоїть не менш спекотна блондинка з виноградом.

"Люблю на дачі наколоти дров, розтопити камін....) #тарзан #тарзаншоу", - підписав фото Тарзан.

Коментуючі активно почали залишати відгуки з приводу "картини". Деякі припустили, що на ліжку - актриса Евеліна Бледанс, з якою Глушко нещодавно вже засвітився в пікантному відео. Вона сіла Тарзану на шию, коли він робив фізичні вправи.

"А на ложі випадково не Бледанс?"

"Заворожлива картина ✨"

"Наламати дров 😂"

"🤩Вау😁Дуже красива робота 👍🏼"

"Фотошоп рулить"

"А в ліжку хто? 😂😂😂"

"Непоганий дачний костюм;)"

"А наша Наташа де ?"

"Зібрати путан....😀😀😀"

Раніше ми повідомляли, Тарзан вже почав розігрівати публіку в мережі, анонсуючи своє гаряче шоу на 8 Березня. Так, артист з'явився в оголеному вигляді з червоною трояндою і незвичайною "звірячою" маскою на обличчі. Його майбутній виступ називається "50 відтінків сірого" - так само як роман британської письменниці Еріки Джеймс, відомий своїм еротичним підтекстом.

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