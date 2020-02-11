49-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, без тіні збентеження грає м'язами на камеру і показує свої забави з іншими жінками
Як передає Politeka.net, артист поділився фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у вельми пікантному образі. Впадає в очі, що кадр оброблений в графічному редакторі: фарби трохи неприродньо насичені. У підписі до фото Тарзан (справжнє ім'я артиста) назвав приміщення "дачею", хоч з вигляду схоже на якийсь казковий палац. Танцюрист схилився над каміном, складаючи в нього поліна.
Глушко постав в напівголому вигляді: лише пов'язка на стегнах і широка прикраса на шиї - ось і весь його одяг. Поруч з ним на ліжку лежить гаряча брюнетка в незвичайному вбранні, а біля неї стоїть не менш спекотна блондинка з виноградом.
"Люблю на дачі наколоти дров, розтопити камін....) #тарзан #тарзаншоу", - підписав фото Тарзан.
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Коментуючі активно почали залишати відгуки з приводу "картини". Деякі припустили, що на ліжку - актриса Евеліна Бледанс, з якою Глушко нещодавно вже засвітився в пікантному відео. Вона сіла Тарзану на шию, коли він робив фізичні вправи.
"А на ложі випадково не Бледанс?"
"Заворожлива картина ✨"
"Наламати дров 😂"
"🤩Вау😁Дуже красива робота 👍🏼"
"Фотошоп рулить"
"А в ліжку хто? 😂😂😂"
"Непоганий дачний костюм;)"
"А наша Наташа де ?"
"Зібрати путан....😀😀😀"
Раніше ми повідомляли, Тарзан вже почав розігрівати публіку в мережі, анонсуючи своє гаряче шоу на 8 Березня. Так, артист з'явився в оголеному вигляді з червоною трояндою і незвичайною "звірячою" маскою на обличчі. Його майбутній виступ називається "50 відтінків сірого" - так само як роман британської письменниці Еріки Джеймс, відомий своїм еротичним підтекстом.
Нагадаємо, облисіла Королева ошелешила виглядом, в мережі запідозрили недобре
А ще Politeka писала, що Тарзан посвітив на камеру своїм достоїнством, навіть Наташа Корольова не стрималася
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