Чоловік російської співачки українського походження Наташі Корольової Сергій Глушко поділився з шанувальниками черговим кумедним відео

На своїй сторінці в соцмережі артист, якому 8 березня виповниться 50 років, опублікував відео підготовки до мюзиклу «Бременські музиканти», передає Politeka.

В кадрі Сергій, більше відомий публіці як стриптизер Тарзан, постає в цікавому макіяжі. За допомогою тіней у нього підкреслені очі і навіщось ними ж намазаний ніс.

Чоловік наспівує пісеньку про кохання, а потім повідомляє, що скоро починається мюзикл.

При цьому Тарзан демонструє свою фірмову посмішку й ідеальні зуби, а також накачаний торс, прикритий синім з террактовыми вставками кептариком.

«На бабу схожий», «Яка роль. Віслюка? Удачі», «Який чуттєвий ЧОЛОВІК!!!!», «Мінімум гриму))) і прям вилитий», «Чудово виглядаєте! Посмішка супер!», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Глушко оригінально підійшов до привітання численних фанаток з Днем св. Валентина, давши привід дружині для ревнощів. Артист поділився свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав без одягу. Тарзан довго не заморочувався з приводу валентинки, а вирішив просто пограти на камеру м'язами, примальовувавши потім у додатку сердечко.

Ми також писали, що Тарзан збентежив публіку, з'явившись на фото відразу з двома молодими красунями, причому одна з них лежала на ліжку в пікантній позі.

Нагадаємо, облисіла Корольова ошелешила виглядом, у мережі запідозрили недобре.

А ще Politeka писала, що Тарзан посвітив на камеру своїм достоїнством, навіть Наташа Корольова не стрималася.

Також Politeka повідомляла, що розлючений Тарзан скинув одяг і пограв біцепсами на камеру.