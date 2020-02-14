49-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, оригінально підійшов до привітання численних фанаток з Днем св. Валентина, давши привід дружині для ревнощів

Як передає Politeka.net, артист поділився свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав без одягу. Тарзан (сценічне ім'я Сергія) довго не заморочувався з приводу валентинки, а вирішив просто пограти на камеру м'язами, примальовувавши потім у додатку сердечко.

Танцюрист розставив руки в сторони так, щоб напружилися його біцепси, і зобразив грізний вираз обличчя - такий собі брутальний красунчик. Намір Тарзана вразити красою свого тіла досяг мети, адже більшість прихильниць прийшли в повний захват.

"Ну і... за сформованою вже традицією... А традиції - це наше фсе... В А Л Е Н Т І Н К А😃❤ Всіх зі святом!", - підписав кадр артист.

"❤️ найкрутіша Валентинка...❤"

"а нижню валентинку покажіть ? 😂" - "нижня для Наталії😂"

"Імпланти добре стоять.. Контури чіткі"

"А усмішку?)"

"Дорослий мужик з молодим тілом і хуліганським почуттям гумору це саме те!!!❤️"

"Ох Серьога, Серьога..... ти не стій біля порогу....😂🔥👍"

"Занадто..."

"Креативненько👍"

Раніше ми повідомляли, що Тарзан збентежив публіку, з'явившись на фото відразу з двома молодими красунями, при чому одна з них лежала на ліжку в пікантній позі.

Так, артист поділився обробленим в графічному редакторі знімком в оточенні красунь: сам Тарзан з голим торсом сидів поруч з ліжком і кидав поліна в камін.

"Люблю на дачі наколоти дров, розтопити камін....) #тарзан #тарзаншоу", - написав він у соцмережі.

Тут же хтось з фоловерів помітив, що Тарзан "наламав дров", адже як він пояснить ситуацію дружині?

"Заворожлива картина ✨"; "А в ліжку хто? 😂😂😂"; "Непоганий дачний костюм;)"; "А наша Наташа де ?", - писали в коментарях.

Нагадаємо, облисіла Королева ошелешила виглядом, в мережі запідозрили недобре

Також Politeka повідомляла, що розлючений Тарзан скинув одяг і пограв біцепсами на камеру