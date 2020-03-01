Самая знаменитая на всем пост-советском пространстве «Мери Поппинс» актриса Наталья Андрейченко, похоже, водит дружбу с привлекательным молодым мужчиной, а возможно 63-летнюю артистку и симпатичного итальянца объединили отношения более, чем дружеские

Пара сейчас отдыхает в Мексике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской актрисы.

На кадрах, опубликованный Натальей видно, как она под руку гуляет с мужчиной, который гораздо моложе нее – это видно невооруженным глазом. Сама Андрейченко также неплохо выглядит, как для женщины в уже почтительном возрасте. Под ее постами появилась масса комментариев по поводу ее таинственного избранника:

«Что это за красавец-мужчина вас сопровождает?»

«Божечки! Это ж где вы такого мужчину красивого оторвали?»

«😍❤❤😍😍❤❤😍!Вау!!1»

«Ого! А у вас личная жизнь ключом бьет! Поздравляю!🔥»

«Какая позитивная женщина!!!!»

Как известно, актриса была дважды замужем: первым супругом Андрейченко был Максим Дунаевский. С композитором у них сын Дмитрий. А с Максимилианом Шелла – вторым супругом - есть дочь Настасья. Расходились Макс и Наталья тогда непросто – у мужчины, как оказалось позднее, была любовница:

«Я устала от всей этой лжи, притворных улыбок. Тогда я стала заниматься духовными практиками, а Макс был человеком ума. Он не мог понять, что я устала от лжи окружающих, а не от него. Это и было началом конца», цитируют Наталью россСМИ.

Напомним, ранее стало известно, что находящаяся в Мексике Наталья Андрейченко больше суток не выходила на связь с близкими. По словам близких, 63-летняя актриса перед этим жаловалась на плохое самочувствие.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем», – написал в сети PR-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев.

У артистки, которая стала известной благодаря ролям в фильмах «Военно-полевой роман», «Мэри Поппинс, до свидания», есть свой дом в Мексике, где она и проживает на постоянной основе.

Напомним, известный российский актер театра и кино пережил утрату.

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