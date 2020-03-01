Известная российская актриса Кристина Асмус, которая прославилась благодаря сериалу «Интерны», поделилась откровенным постельным снимком
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Ноги - ничто, ракурс – все», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Асмус позирует лежа на диване в белом наряде, который эффектно подчеркивает ее роскошное тело. На это же обратили внимание и ее поклонники.
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«Какая кошечка», «слишком горячая», «бомба!», «ничего себе красотка», «Красотка! Но антураж и обаз как из психушки», «красотуля», «так держать!», «воу воу воу – полегче», - пишут они.
Как сообщалось ранее, российская актриса Кристина Асмус, которая прославилась после сериала "Интерны" и оскандалилась после выхода фильма "Текст", сейчас отдыхает с дочерью на Мальдивских островах.
Звезда каждый день в своем Инстаграм делиться впечатлениями об отдыхе, там же она выкладывает яркие и необычные фотографии.
В этот раз актриса попозировала в слитном купальнике и белой шляпке. Асмус сидит за столиком, на котором стоит стакан с мороженым, одной рукой придерживает шляпку, а другой - лакомство.
В подписи к фото Кристина решила признаться, что Мальдивы - это ее любимое место отдыха.
«Не знаю, может это попсово и пошло, но я очень люблю Мальдивы ☀️🌴💦
Это абсолютно моё место. И лето круглый год, и людей мало, и красиво невероятно и это прям моооой ритм!! Когда в Москве ежедневно как белка в колесе, Мальдивы - то, что надо!!», - пишет Асмус.
Напомним, что Кристина Асмус в отчаянии, близкие люди ушли один за другим: "Что со мной не так?".
Как сообщала Politeka, Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова.
Также Politeka писала, что исхудалая Асмус изменилась до неузнаваемости и напугала своим видом: "Не кормят вообще".