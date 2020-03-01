Артистка Кончита Вурст, которая стала звездой "Евровидения-2014", показала личное фото в сети

Исполнительница покрасовалась перед зеркалом в темном белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram мировой знаменитости.

Певец Том Нойвирт в этот раз показал откровенный образ, возможно, из гримерки. Так артист был облачен в трусы с высокой талией и шнуровкой, а также ботфортах на низком ходу. Типичное селфи у зеркала вызвало в сети массу обсуждений. Так одни пользователи уверяют, что Тому не знакомо чувство стыда, другие - откровенно восхищены раздетой Кончитой:

"Аууу, горячо!"

"Вау"

"Да! Точно в цель"

"как не стыдно?"

«Да, детка 🌈👏🔥❤🙌😍»

«Ох…»

На новом опубликованном Кончитой Вурст фото она сосредоточена на "фотографировании", прическа у артиста мужская, борода таже остается "на месте", немного на снимке заметен и макиях на его лице.

Помимо прочего, Кончита засветила свои подкачанные ягодицы и ноги, а также на фото виднеется "главное мужское достоинство" исполнителя.

Ранее сообщалось о том, что австрийский артист сменил женственные платья на мужскую спортивную форму.

На новом опубликованном видео – клипе на свежую песню, звезда-трансгендер показал себя во всей красе. Именно показал, хочется сказать, потому как артист предстал в исключительно мужском образе – длинные темные волосы, пышные ресницы, кружева и декольте, будто бы и не были частью сценического образа певца. Теперь же он практически блондин-скандинав – подкачанный, спортивный и с виду, обыкновенный себе мужчина.

Правда кое-что от женщин в новой видео-работе артист себе все-таки оставил: частично, в клипе он ходит на носочках, виляя бедрами, как женщина.

Поклонники пришли в восторг от увиденного, пишут, что у артиста роскошное тело и он очень талантлив именно, как актер.

Напомним, Верка Сердючка зажгла зрителей новым треком: идеальный для Евровидения.

А еще Politeka писала, что Евровидение 2020: Россия внезапно оказалась на первом месте, появился скандальный рейтинг

Также Politeka сообщала, что Кароль и Данилко готовят грандиозный сюрприз на Евровидение-2020: украинцы в восторге.