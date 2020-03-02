Не исключено, что Меган Маркл вернется в киноиндустрию

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Еще в 2019 году супруга принца Гарри начала двигаться в заданном направлении и не собирается останавливаться.

Как известно, летом на премьере мультфильма "Король Лев" герцог представил Меган Маркл президенту компании The Walt Disney. Обычная светская беседа в итоге привела к заключению эксклюзивного контракта с кинокомпанией Disney.

Чтобы хоть как-то поправить ситуацию с финансами, Меган Маркл планирует получить большую роль в кино.

Более того, Меган Маркл готова сменить свой "профиль" и сыграть в популярном супергеройском экшне, который принесет ей большую прибыль.

"Она сказала, что хочет, чтобы ее возвращение к актерской деятельности было связано с фильмом о супергероях. Меган планирует несколько встреч в Голливуде, чтобы обсудить дальнейшие возможности - она может выступить закадрово, подарив свой голос какому-нибудь персонажу, или даже сняться в кино лично. Меган прекрасно понимает, что не очень сильна как актриса. Но с другой стороны, будущие зрители не смогут пройти мимо того факта, что ее имя будет значится в титрах. Меган полна решимости снова играть", - утверждают источники, приближенные к Меган Маркл и ее агентам.

Ранее мы рассказывали, что самочувствие 93-летней королевы Елизаветы II резко ухудшилось на фоне скандалов с Меган Маркл и Гарри. На словах Елизавета II всячески поддерживает Гарри, но ей сложно перенести отъезд любимого внука из Букингемского дворца.

Но на этом неприятности королевы не закончились. Также ее старший внук Питер Филлипс расстался с супругой, а потом и племянник Дэвид Армстронг-Джонс объявил о разрыве отношений с женой после 27 лет брака.

Как пишут западные таблоиды, на фоне всех скандалов королева Елизавета II морально и физически истощена.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.