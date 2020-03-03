Дочь украинского политика Михаила Добкина, Алла, нередко публикует фото и видео со своими родственниками
В этот раз модель представила в Инстаграм фото со своей бабушкой, Аллой, пишет Politekа.net.
Красотка предстала с бабушкой возле одного из деревянных домиков. Обе обнимались и улыбались.
Дочь Добкина позировала в пальто, а ее бабушка - в яркой куртке с мехом.
У Аллы - естественная красота, на ней практически нет макияжа, на лице выделяются лишь брови и ресницы.
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А красоту бабушки подчеркнули зеленые тени и неяркая помада.
Обе выглядят свежо и довольными.
"Люблю 😍", - подписала фото модель.
За 19 часов пост собрал более 2500 лайков и много комментариев.
"Как похожи 💕", "Такие прекрасные леди", "Одно лицо через поколение,притом красивое", "Очень красивые , так приятно смотреть на такие красивые лица ! Ещё и так похожи ! Порода 🌺🌺🌺", "Алла,вас видимо и назвали в честь бабушки 👏👏", "Бабушка- АГОНЬ 🔥🔥🔥", "Привет тёплый передавай!! 👏🏻👏🏻", "Вас, в честь нее назвали?", "Очень красивые!!!!!
Бабушка очень стильная и модная!!! 🌺🌺🌺🌺🌺", "Две красотки", "Девочки -Красавицы 🎀", "Аллуськи с первым днём весны😘😍🥰", "Красотки , с Праздником ！🙏💞💞", "Боже, какие красавицы!!!!👍👏👏👏", "Поздравляем .!!!🎈🎈🎈🎈🎈", "Красотки !! Люблю Вас !!!! ⭐️⭐️", "Сказать что это бабушка язык не повернётся!!!Девушки красавицы,ну а генетика сразу видна́😍😍😍", "Гарна бабушка у вас!🌹", - написали пользователи сети.
Напомним, Алла Добкина предстала в черном топе.
Сверху красотка надела красный жакет. Также на Алле были брюки с выской посадкой. Красная помада - идеально подошли к такому соблазнительному образу.
Алла двигалась в такт музыке, смотря в камеру. Красотка будто растворилась в горячем танце и песне о несчастной любви.
Ранее мы писали, что Алла Добкина сделала селфи в машине и поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм. На ней черная кофта из искусственного меха. Примечательно, что девушка предстала в слегка растрепанном виде и минимум косметики на лице.
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