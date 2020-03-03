Украинская актриса Ольга Сумская нередко демонстрирует свою естественную красоту и один из крайних случаев не стал исключением

53-летняя артистка поделилась снимком, сделанным в дороге, пишет Politeka.net.

Звезда позировала в ярком свитере и топе под ним. Примечательно, что лице красотки не было ни грамма макияжа. Ольга распустила волосы и смотрела своими карими глазами в камеру. Артистка улыбалась и выглядела очень свежо.

Сзади Сумской виднелись кресла и окна поезда.

"С первым днем весны! 🌿Снова в пути ... Сегодня гостеприимно принимает Тернополь☀️На подиум выйдут известные деловые женщины Тернопольщины в платьях моей весенней коллекции #RIDNA 🌾 Фотосессия скоро🤩", - подписала фото актриса.

За день публикация собрала почти 12 тысяч лайков и много комментариев.

"С первым днем весны", "Доброго утра 👏а когда планируете показ в Днепре?", "Госпожа Оля, Вы прекрасны😍. Я не знала, что вы дизайнер. Это полностью ваш бренд? Я тоже люблю шить одежду, вышитые платья моя особая любовь. Если Вам не трудно оценить мои работы, мне было бы интересно прочитать Ваш комментарий", "Спасибо,Оленька,и вас также с первым днем весны и Прощенным Воскресением", "Вы очень красивая без макияжа ....нежная ...милая ....как невинний цветок.....гордость Украини ....спасибо родителям", "Как я Вами восхищаюсь . Красивая женщина . Приятно смотреть на Вас", "С первым днём Весны! Желаю удачи!💐😍", "Оленька платья у вас очень хорошие 🤗👍🔥", "С Весной Вас, Ольга! ❤️", "Прости меня Ольга❤️", "И вас с днём весны,вы как всегда прекрасна", "Дорогая Ольга! Очень люблю вас! Вы талантище! С первым днем весны вас!!! 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Сумская опубликовала пост, посвященный ее дочери Антонине Паперной. На размещенном видео был представлен отрывок одного из российских сериалов, где снялась дочь Сумской.

"@tonya_papernaya И @maxim_matveev_ в сериале #триггер 🎬", - написала в посте Сумская.

За три часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

Напомним, Винник встал между Сумской и ее мужем: Он умеет подарить себя женщинам.

Как сообщала Politeka, Сумская показала очень смелое фото на пляже.

Также Politeka писала, что полуголая Роксолана показала себя без макияжа.