Украинская певица Вера Брежнева представила на серии кадров, сделанных во время концерта, стильный наряд с экстремальным вырезом

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

Внешности певицы позавидует любая женщина. Артистка выглядит свежо и молодо. И неудивительно, ведь Вера постоянно следит за кожей лица. Чтобы не просто отвечать на любопытные вопросы поклонников по уходу за собой, а еще и помогать поклонникам в преображении, Вера создала целую серию косметики для девушек.

В разделе Стори на странице Веры появились кадры, сделанные во время того, как артистка ухаживала за собой. немногим позже Брежнева представила яркий образ на своем концерте. отметим, наряд Веры, состоящий из коротенького топа и юбки с высокими разрешами наб едрах, приятно удивил публику.

Стройная артистка не только исполнила свои знаменитые песни, но еще и новые, одну их которых представила совсем недавно. К сожалению поклонники артистки не смогут оставить свои комментарии под снимками, ведь их Брежнева опубликовала в своем блоге Instagram в Stories.

Также ранее сообщалось, что известная украинская певица Вера Брежнева показала совместное фото с дочерью в Инстаграм.

На фото Вера позирует в черных очках и какой-то одежде. Рядом с ней старшая дочь Соня Киперман, которая была в рубашке, скорее всего. Фото было довольно крупным планом и практически ничего не видно. Можно заметить только корзинку и сзади зонтик.

"Прилететь на несколько часов в ЛА, успеть дать концерт и увидеть свою любимую красавицу! Как всегда мало времени... До скорой новой встречи, Город Ангелов и Мой Прекрасный Ангелочек. А мы вылетаем в Сан-Франциско ✈️ сегодня в 19.00 увидимся на концерте", - написала Вера.

Напомним, Брежнева не удержалась и заговорила о новой беременности

А еще Politeka писала, что Брежнева представила новую песню, озадачив сеть

Также Politeka сообщала, что Брежнева осталась без одежды и прикрылась лепестками ради интимного кадр.