Турецкий исторический сериал "Великолепный век" завоевал огромную популярность

Красивые актеры, шикарные костюмы, яркие декорации - все это не смогло оставить равнодушными миллионы зрителей, пишет Politeka.net. Сериал начал свою историю с 2011 года и завоевал поклонников по всему миру.

Интересно, как изменились актеры сериала. Об этом и пойдет речь далее. Фотографии звезд разместили в фан-группе Инстаграм.

"Кто изменился больше всех?", - поинтересовались авторы поста.

Первое фото Озана Гювена (Рустема Паша). Мужчина стал одним из самых успешных актеров Турции.

Сейчас актер играет в новом популярном сериале «Вавилон».

Мельтем Джумбул (Фатьма султан), сыгравшая одну из сестер султана прекрасно выглядит, хотя ей уже 50 лет. Актриса снимается в кино и на телевидении.

Окан Ялабык (Паргалы Ибрагим-паша) сыграл великого визаря Османской иперии. Мужчина встречался с Мерьем Узерли, которая также играла в сериале. Сейчас мужчину можно заметить в картине "Защитник".

Дениз Чакыр (Шах Султан) - успешная 37-летняя актриса. Девушка занимается съемками в фильмах и сериалах, а также озвучкой иностранных картин.

Сельма Эргеч (Хатидже Султан), кроме того, что актриса еще и модель. Сейчас звезда занимается съемками в различных проектах, а также воспитанием дочери.

Мерьем Узерли (Хюррем-султан/Роксолана / (Александра) - турецко-немецкая актриса. После окончания съмок в серилае артистка сбросила несколько лишних килограммов, а также ее заподозрили в пластике. Сейчас артистка активно снимается в различных картинах, а нацелена на Голливуд.

Напомним, Мерьем Узерли недавно решила изменить форму подбородка и снова обратилась за помощью к известному врачу Саймону Урьяну.

Хирург подтвердил факт сотрудничества с Узерли. Хотя при этом сама актриса не любит откровенничать на тему пластики, упоминая вскользь, что никогда не ложилась под нож.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли поделилась фото вместе с одним из представителей компании Netflix Дэвидом Голдманом. Снимок был сделан на Берлинском международном кинофестивале.

Напомним, звезда "Великолепного века" сразила фанатов задумчивым образом

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