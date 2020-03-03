Родственники знаменитостей далеко не всегда добиваются таких же высот, как и их братья и сестры. Хотя, бывают и исключения

Politeka решила вспомнить, как выглядят и чем занимаются родственники украинских звезд.

О сестре телеведущей Маши Ефросининой одно время писали больше, чем о самой звезде. Дело в том, что она вышла замуж за сына третьего президента Украины Виктора Ющенко Андрея.

Сегодня девушка является владелицей ювелирного бренда Lyly. Она развелась с Андреем и вышла замуж снова.

У солистки группы «Время и стекло» Нади Дорофеевой есть старший брат Максим, который, как и родители звезды, живет в Симферополе. Максим работает стоматологом, у него есть семья.

Ольга Фреймут и ее сестра Юля дружат несмотря на 10-летнюю разницу в возрасте. Кроме этого у Фреймут есть младший брат Артур, который работает инспектором АЗС. Оба они непубличные люди.

У телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова есть брат и сестра - двойняшки Ангелина и Николай. Комаров очень близок со своей семьей, часто появляется с ними на публике. Как известно, Ангелина работает стилистом, а Николай трудится в IT-сфере. Комаров любит приводить своих родственников на различные мероприятия и телеэфиры.

У телеведущей Кати Осадчей есть брат Владимир, который, в отличие от сестры, не привык к публичности. Известно, что он вэйдсерфер. Кроме этого, на его личной странице в Инстаграм есть снимки с горнолыжных трасс. Владимир посвятил свою жизнь спорту.

У Тины Кароль, кстати, тоже есть брат, о котором она никогда не говорит. Его зовут Станислав, он работает адвокатом. Кстати, его жена – сестра украинской актрисы Ирмы Витовской, так что семья окружена шоу-бизнесом со всех сторон.

Напомним, что Ольга Фреймут на вокзале поразила внешним видом в обычной жизни: "совсем другой человек".

Как сообщала Politeka, дерзкая Надя Дорофеева прогнулась в соблазнительной позе, засветив все свои тату: "Нечего скрывать".

Также Politeka писала, что подросшая дочь Ефросининой поразила сходством со звездной мамой: «Невероятная».