Співачка з групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала фігуру в чорному обтягуючому боді

Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співачка Дорофєєва опублікувала спокусливе фото, пише Politeka.

На свіжому кадрі Надя Дорофєєва позує в найвигіднішому ракурсі: в півобороту, повернувшись п'ятою точкою до камери, а також відкривши губи в солодкій млості, підставивши до рота палець.

Так само артистка показала свої татуювання на руці, починаючи від самих маленьких на пальцях, закінчуючи написом на все передпліччя: «Усім потрібна любов». Крім того, вона відтягнула рукою боді на ребрі, показавши татуйовану блискавку на тілі.

В мережі почали коментувати спокусливе фото Наді.

«Нічого нового, в іншому, як завжди, коли нічим здивувати – показуй всім дупу», «Що за актив у Наді прокинувся?😂😂😂», «Ну нарешті то ці фотки», «Яка красива спина 😻😂🔥», «Надюшка ,шалена імператриця», «Гаряче», «Дошка», «Ааааааа, який же кайф🔥», «Які гарні волосся😍», «Фотки з #Нечегоскрывать? Офігенно», «Як-же гарно!Надя тобі треба частіше з'являтися на обкладинках! Знаєш, як люди будуть швидко розбирати все те, де будеш ти, адже ти дуже красива!», – написали в коментарях фолловери співачки.

Нагадаємо, що українська співачка й солістка дуету «Час і Скло» Надя Дорофєєва поділилася з передплатниками милим сімейним знімком з чоловіком Володимиром Дантесом.

На Наді – подовжений жакет, в якому вона фотографує себе в дзеркалі. Її чоловік стоїть у неї за спиною і схилив особа їй на голову.

«Шо ти там було чути?», – підписала знімок артистка.

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