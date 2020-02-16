Відома українська шоувумен Маша Єфросиніна вразила зовнішністю підрослої доньки Нани

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Моя унікальна дівчинка! Яке щастя, що ти у мене є! Я люблю в тобі все-все без залишку! З Днем Народження», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку дочка Єфросиніної позує на тлі дерев, неймовірно дивлячись на камеру. Шанувальники зірки звернули увагу на схожість дівчинки з мамою.

Уточнимо, що сьогодні дівчині виповнилося 16 років.

«Ось це так! Неймовірна схожість!», «Донечка красуня у вас», «як же ви схожі», «яка красуня! З днем народження!», «дуже красива – вся в маму», - пишуть користувачі.

Раніше ми писали, що українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала чорно-біле фото. Зірка активно веде сторінку в Instagram. На одному з нових знімків українська знаменитість постала в гарному вбранні з необычныими рукавами з тканини, схожої на шовк.

Одяг підкреслила значні форми Маші. Завершували її образ довгі блискучі сережки, які від вух спускалися нижче плечей.

Маша широко посміхнулася, відкинувши довгі рівні волосся назад.

Гарний макіяж підкреслив природну красу телеведучої.

До дівчини тяглася рука в рукавичці, по всій ймовірності, щоб щось підправити в образі Єфросиніної.

За 12 годин пост телеведучої зібрав майже 17 тисяч лайків та коментарів.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна задерла сукню і посвітила ідеальним тілом на камеру

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