Зірка показала, як виглядає в звичайному житті

Відома українська телеведуча Оля Фреймут вразила прихильників красивою зовнішністю у звичайному житті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Цікаво так, Златыны справи в Лондоні збіглися з моїм ІН. Вітання всім», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Фреймут позує в курочку і в джинсах. Однак виглядає зірка чудово, про що говорять коментарі під знімком.

«Ось це краса», «краща журналістка! Вітаю», «Справжня королева! Красуня», «найкраща мама у світі», «Шалено люблю, спасибі за те, що я колись включивши телевізор закохався в вас, а не в сейчашних телеведучих», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що «Ревізор» всієї України Ольга Фреймут порадувала численних передплатників новим лайфхаком з етикету.

На своїй сторінці в Instagram відома телеведуча і автор книг з етикету Ольга Фреймут опублікувала запис, на якій розповідає, як правильно їсти суп.

За словами зірки, суп потрібно брати ложкою «від себе», і якщо він гарячий, то не варто дути, а необхідно почекати, поки він охолоне.

Більше, ніж поради Ольги, увагу глядачів привертає до собі глибоке декольте героїні, яке ледве приховує груди.

В коментарях думки користувачів на побачене розділилися. Одні традиційно не забули поіронізувати на адресу Фреймут, інші ж, навпаки, подякували за пораду.

Нагадаємо, Фреймут забула про білизну і показала свої таємні місця.

А ще Politeka писала, що Ольга Фреймут стратила сором і здивувала екстремальних декольте.

Також Politeka писала, що змарніла Фреймут вразила зовнішнім виглядом на сімейних фото.