Знаменитая певица Светлана Лобода показала стильные фото из отдыха в Париже

Артистка довольно часто выкладывает стильные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников. Причем и клипы и кадры из концертов вызывают не меньшую реакцию среди пользователей.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

В этот раз звезда показала, как отдыхает с коллегами в Париже, куда отправилась после съемок клипа «Новый Рим». Отметим, артистка выглядит очень счастливо, позируя на фоне знаменитой архитектурной и культурной памятки Парижа.

Причем позировала Светлана в маске, акцентируя внимание на вирусе, который эпидемически распространился по территории всего мира. Похоже, артистка следует всем указаниям о том, как уберечься от заражения и напомнила другим об этом:

«Лувр закрыли. все тревожнее ежедневные новости. друзья , если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики , о безопасности в самолетах ,о масках, санитайзерах. сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена!!!! Это наше все #здоровье ❤️ берегите себя пожалуйста», – написала Светлана.

Поклонники, как и ожидалось, не остались равнодушны и написали множество комментариев.

Ранее на своей странице в Инстаграм звезда удивила необычной причёской и такой же взлохмаченной, как волосы звезды, шубой. В необычном и дерзком образе артистка появилась в новом клипе, который вышел всего несколько часов назад.

Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев, который также недавно работал с Ани Лорак. Похоже, клипы двух украинских певиц, проживающих в РФ, выйдут на перебой друг другу.

Лобода сначала появляется в образе инопланетного чудовища, которое перевоплощается в звезду диско. Она всячески изгибается, принимая странные позы, позирует в летающей тарелке, а в конце ее съедают зомби, испачкавшись зеленой "кровью".

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