Украинская певица MARUV удивила довольно неоднозначным кадром, напоминающим о презентации ее новой работы

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала фото, сделанные в стильном имидже - артистка позировала в шубе и черном боди.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

Анна, как известно, довольно часто удивляет фанатов своими обтягивающими костюмами с прозрачными вставками и без капли стыда сверкает упругими прелестями. При этом не нарядом единым Анна покоряет фанатов: ее выступления всегда балансируют на грани приличия – звезда выступает на концертах в откровенных образах.

В этот раз певица решила окончательно озадачить публику откровенным кадром.

Так, MARUV анонсировала новый выпуск своего видеоблога под названием «Новая сила киски» с очень провокативной фотографией. На представленном кадре видны лишь ягодицы артистки в кружевном розовом белье, что возмутило сеть своей откровенностью.

Пользователи гневно выразили свое мнение по поводу увиденного:

«Все мы понимаем о чем у вас песни, они даже нравятся иногда, но это фото реально деградируещее», «слишком откровенно, зачем? привлечь внимание? мне не нравится, даже не красиво», «Сельские киски,в зоне не прополотой ридиски», «Ну это уже вообще! Ты что киска? До такой степени эпатаж уже слишком!», «Это ужас какой-то, а не творчество...что дальше, порно?! Жесть.. отписка», «Пи***ц 🤦🏻‍♀️ куда мы катимся ?», «Трек напевно буде як завжди крутим, але така відвертість це не круто, перепрошую», «Ну это что-то уже из клипов Линдемана! ))».

До этогоMARUV показала новый образ на просторах Инстаграм. На фото певица позирует в колготках и длинных сапогах выше колена. Верх у MARUV тоже был из прозрачной сеточки. Можно легко увидеть белье через нее.

Образ певица дополнила шляпкой и большими серьгами. На фоне ничего не видно, так как снимок был студийным. Анна Корсун, такое настоящее имя певицы, сидела на одной ноге, а вторую задрала. На втором фото она уже ее выставила в бок, а грудь вперед.

"Сегодня международный день редких заболеваний))) с праздником. Не болейте", - написала Корсун под фото.

Напомним, MARUV раздвинула ноги и устроила грязные танцы в обтягивающих лосинах

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