Известная украинская певица MARUV показала свой танец в Инстаграм

На кадрах Анна Корсун, такое настоящее имя певицы, позирует в футболке и черных лосинах или чем-то подобном. Образ она дополнила большими каблуками. MARUV танцует перед камерой и в определенный момент садится на корточки, а после этого располагает руки между ног. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить или написать комментарии под танцем. Все из-за того, что Корсун опубликовала кадры в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что скандальный российский певец Юрий Лоза считает, что украинской звезде MARUV нужно срочно уезжать из Украины.

«Я не слежу за украинскими артистами, мне совершенно всё равно, что у них там происходит. Судя по всему, это говорится о какой-то девушке, которая поёт по-английски. Они все по-английски поют. Ну, подумайте сами, неужели это что-то может согреть российского слушателя? Английская песня, исполненная украинской артисткой. Я понимаю, что русского человека можно согреть русской песней. А от английской песни ему хорошо не будет», - отметил он.

Сообщалось, что недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами.

В этот раз звезда показала фигуру в черном кружевном корсете и тёмных спортивных брюках, дополнив образ привычными супер-высокими каблуками. Так, артистка ошеломила пикантными кадрами в Инстаграм, сделанными во время концерта в данном наряде. В разделе Стори певица практически поставила перед собой на колени одну из девушек и забавно позировала сверху, словно госпожа.

Напомним, MARUV на коленях засняли в самый неприличный момент, кадры облетели сеть

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