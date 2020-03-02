Известная певица Алина Гросу удивила фотоотчетом с последнего концерта, появившись вместе с Ириной Билык
Так, певица, ставшая знаменитой еще в детстве, ошарашила своих поклонников очередными яркими кадрами с выступления, сообщает Politeka.
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В этот раз звезда решила представить кадры, сделанные во время своего концерта. В Инстаграме на странице звезды можно увидеть также кадры после выступления, на которых молодая и счастливая певица мило позировала вместе с крестной мамой – Ириной Билык:
«Немного из концертной жизни и фотография с любимой «крестной» @bilyk_iryna ❤️ только сейчас заметила, что очень редко выставляю фотографии с концертов🙄 хотите больше?) или все-таки предпочитаете наблюдать только за личной жизнью?», – пишет Алина под новыми фото.
А вот что ответили пользователи сети по поводу увиденного:
«А кто это?», «Ирина Билык, твоя крестная?🙀 Ого😊 Красотки😍 Алин, выглядишь шикарно👍 Можно с концертов и из личной жизни❤️», «Больше фотографий с концертов🔥 Какие вы прекрасные😍», «Очень крутое фото❤️❤️❤️», «Аля,за тобой интересно наблюдать во всех сферах.Ты умничка!», «И с концертом, и личного».
Также артистка позировала на фоне исторического сооружения - колокольни, при этом она была облачена в черное облегающее, вероятно, платье и ее плечи, а также горизонтальная зона декольте при этом были открытыми. На ее шее также красовалось украшение в цвет, свои волосы артистка частично распустила, частично подобрала, дополнив образ серьгами-кольуами.
Певица пронзительно смотрит в объектив и фото с помощью популярного приложения было оформлено с музыкой. Поклонникам артистки очень понравилась данная публикация и они осыпали артистку комплиментами.
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