Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда Квартала 95, предстала в довольно нескромном образе

Звезда опубликовала несколько снимков, на котоорых предстала в черном, полупрозрачном гольфе, пишет Politeka.net. Сквозь верх было видно белье знаменитости.

Также для фото Марта выбрала блестящие леггинсы и длинные черные сапоги.

На некоторых снимках на Адамчук также красовался черно-белый жакет.

Звезда выглядела стильно и о очень соблазнительно.

Артистка выгибалась, сидя на софе, демонстрировала прелести на лестнице и позировала у белого входа.

Некоторые снимки были черно-белыми, что придавало им некой загадочности.

"Нашли с @maydanenko красивенное место 🤍", - написала Марта в посте.

За шесть часов пост собрал почти 600 лайков и немного комментариев, в основном - смайлики.

"Аааааеееее;))", "Это твой стиль 🔥🔥🔥👍🏼", - написали пользователи сети.

Напомним, Марта Адамчук опубликовала видео, на котором исполняет песню Земфиры «Небо Лондона» на английском языке.

«Когда я рискнула и перевела Земфиру. К этому можно относиться по-разному. Но эта попытка многим понравилась», – подписала видео Адамчук.

На ней – прозрачная блузка, из-под которой видно черное белье, черно-белый жакет до середины бедра, черные брюки и перчатки.

Напомним также, что Марта позировала в длинном черном платье без белья. Адамчук стоит перед большим зеркалом.

На фото видно как спину артистки, так и ее лицо. Можно заметить огромный разрез сзади в платье.

На фоне больше ничего не видно, кроме красных тонов, в которых сделана фотография.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук предстала в другом черном обтягивающем платье с открытой спиной.

Наряд выделил все достоинства фигуры звезды. В частности, платье подчеркнуло упругую пятую точку Марты.

Судя по крою наряда, украинская знаменитость была под ним без лифчика. Девушка сверкнула голой частью тела, немного обернувшись к фотографу.

Напомним также, что Марта Адамчук надела светло- розовый парик, закрывающий практически половину лица девушки.

Также она надела черные длинные перчатки и зеленые босоножки.

Напомним, красотка из "Квартала 95" показала лицо вблизи и поразила внешним видом.

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