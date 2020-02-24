Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда Квартал 95, показала новое фото в полуголом виде
На фото Марта позирует в черных штанах и больше без ничего. Верхняя часть тела оказалась голой, но Адамчук развернулась спиной, чтобы не засветить ничего лишнего. Волосы были собраны у актрисы в хвост, а само фото было сделанным черно-белым. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить почти 400 лайков и написали несколько комментариев под фото:
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"Марта , ты очень красивая‼️‼️", "Огонь", "Очень женственно".
Ранее мы сообщали, что звезда "Квартала 95", певица Марта Адамчук похвасталась в камеру своей естественной красотой.
Марта будто позировала обнаженной, прикрывшись большим букетом розовых тюльпанов.
Адамчук улыбнулась и посмотрела в окно. Девушка выглядит свежо и непринужденно.
"Весна этой зимой прекрасна☺️🌷", - подписала откровенный снимок звезда "Квартала 95".
За два час пост собрал более 700 лайков и немного комментариев.
"Вау😍", "Цветок в цветках", "Весна-весна, а голос Марты. Развеет тучи на ура. Она поёт, в душе теплее. Её все песни для добра!!!", "Очень красивая", "Она, то есть весна, очень похожа на вас.🐤", - написали пользователи сети.
Сообщалось, что актриса Студии "Квартал 95" покрасовалась, вероятно, на светском мероприятии или же для фотосъемки в стильном наряде.
Марта Адамчук похвасталась своей изумительной улыбкой и фигурой также в достаточно "закрытом" скромном наряде, чем многих поклонников удивила.
На черно-белых снимках звезда сцены предстала перед поклонниками в водолазке и пиджаке с актуальным в этом сезоне орнаментом - микро-клеткой. В руках голосистая красавица-артистка держала маленький цветочек и широко улыбалась на камеру.
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