27-летняя вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая обескуражила снимком, который посвятила трехлетию выхода первой песни "Свята"

Как передает Politeka.net, невероятно теплое фото появилось в микроблоге группы в Инстаграм. В кадре предстали трое участников коллектива: вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш. Улыбающаяся Саша оказалась по центру между двумя красавцами-музыкантами, которые дурачились и смеялись.

В честь такого события коллектив придумал конкурс для самых активных и преданных фанатов, о чем сообщили в посте:

"Подарунки у день народження KAZKA🔥 Вперше — 10 переможців у масштабному розіграші 🙌🏻 Три роки тому ми випустили в світ нашу першу ластівку — пісню СВЯТА. А вже за три дні зустрінемось з вами у Палаці Спорту 😱 Сьогодні в нас спільне свято, і я хочу зробити вам подарунки. З нас: ▫️1 пара квитків «VIP FAN», з окремим входом на концерт, місцем біля сцени та можливістю відвідати репетицію..."



Ранее мы сообщали, Зарицкая обескуражила публику, выставив загадочное фото в красном цвете. Артистка засняла себя крупным планом и обработала кадр в графическом приложении. На ее щеках можно увидеть надписи «KAZKA» и «NIRVANA», которые сменяются абстрактными узорами.

«Как вам новая маска, которую мы посвятили концерта во Дворце Спорта? Примеряйте, делайте видео и фото, публикуйте и обязательно тегайте нас», - написала певица.

"Ти просто kazkова❤️❤️❤️"; "Вона дуже крута!🔥🥰"; "Казочка чекаємо!

❤️❤️❤️", - откликнулись поклонники в комментариях.

Также мы писали, Зарицкая, отбросив стыд, обескуражила откровенным черно-белым фото в "сториз", показав немного лишнее на камеру. Звезда пристально смотрит в объектив, соблазняя пользователей взглянуть отнюдь ей не в глаза, а на пышный бюст.

Напомним, солистка KAZKA поразила украинцев скандальной и жестокой выходкой.

Также Politeka писала, что музыкант группы KAZKA попал в больницу из-за шутки о харьковчанах: "если будете обижать, то...".