Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила новой нелепой выходкой, изуродовав лицо фильтрами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

Так, ведущая использовала фильтр, который делает вас похожим на ребенка. При этом она крутится на камеру под красивую музыку. Это спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«О боже, что с тобой, Леся?», «Вот это милашка», «что это за фильтр – боже», «миленькая», «какая ты няшная», - пишут они.

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото из отпуска.

Как сообщалось ранее, артистка вернулась из отпуска, который провела в Египте. Несмотря на его завершение звезда продолжает делиться кадрами оттуда и удивлять стройной фигурой в купальниках. В этот раз в честь наступления весны артистка показала черный купальник с золотистыми завязками.

«Good morning spring🌸🌸🌸 Всім гарного сонячного тижня🥳», – написала Никитюк под весенним постом в Инстаграм.

Стоит отметить, что во время отдыха звезда часто показывает, как ест и выбирает самые разные вкусности. При этом выглядит артистка довольно стройно. Именно поэтому многие стали интересоваться секретами восхитительной формы.

«Сочный вид», «Шикарная 🔥🔥🔥», «Умница- красавица!!!.. а больше всего рада за твоих родитеоей... какое счастье! Иметь такую успешную:₽)).. красивую дрчь!!!💝», «Ноги длинные такие, и рядом нет меня, ну не порядок же, Леся», «Красатуля», «Прелестница!», «Очень круто свет падает 🔥 горит», «Конфетка🤗👍», «Красота длинноногая😂😂🙌👏 Леся, я тебя обожаю, умничка😉🌹🌹🌹», – написали поклонники.

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