Настя Каменских рассказала об их с Потапом главной цели на шоу «Голос країни»

Популярная украинская певица и ее муж стали судьями юбилейного, 10-го сезона любимой многими программы. Как сообщает Politeka, звезда посвятила шоу новый пост в своем Инстаграм.

Так, Каменских поприветствовала всех участников нового сезона и предупредила их о том, что впереди их ждет самое сложное.

«Впереди самый сложный этап – бои. Самый сложный и для участников, и для нас, тренеров. У нас с ПТП цель - помочь каждому участнику максимально раскрыть свой талант и показать их многогранность, чтобы они уверенно шли к своей мечте!», - написала певица.

Свой пост она сопроводила фотографиями участников шоу, которые попали в их с Потапом команду, а также их совместным фото с мужем, сделанным в студии. На нем Настя сидит в своем кресле и весело улыбается. Певица позирует в черном мини-платье, демонстрирующем ее стройные ноги. В руках у Насти плюшевый медвежонок.

В комментариях поклонники певицы обсуждают, за кого из участников «Голос країни» будут болеть в этом сезоне.

До этого мы писали о том, что Каменских покрасовалась перед фанатами в облегающем топе с глубоким декольте. А также в кардигане белого цвета с яркими рисунками. Подобный наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы, а корсетный пошив топа сделал акцент на ее тонкой талии. Красиво уложенные волосы, серьги в ушах и нежный макияж дополнили яркий лук знаменитости.

На первом снимках она наносит на губы помаду нюдового оттенка, которую заодно рекламирует. На втором кокетливо слизывает кончиком языка погрешности макияжа.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под снимком, ведь Каменских опубликовала его в своем Instagram-Stories.

Напомним, томная Каменских в прозрачных кружевах показала, чем соблазнила Потапа: «засветила все».

Как сообщала Politeka, Каменских в тесном топе без стыда показала самые румяные места.

Также Politeka писала, что Каменских померилась жаркими образами с женой Позитива, поразив внешностью: "Как две капли".