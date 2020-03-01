Популярная певица Настя Каменских не устает удивлять своих фанатов - в этот раз звезда сцены престала перед камерами в откровенном и неожиданно ярком образе

Как сообщает Politeka.net, Настя Каменских не из "скромниц" - артистка с завидной регулярностью постит в популярной соцсети Instagram снимки откровенного характера. Среди прочего - "горячие" снимки себя любимой в купальнике, сценических нарядах и в даже в домашней обстановке с любимым супругом Потапом.

Этот раз исключением не стал: артистка в так называемых сториз показала себе в наряде, состоявшем из косетного белья - полупрозрачных кружев и юбки-карандаша. Образ дополнила прическа - длинная узкая коса, а также яркий мэйкап. Но самое интересное - это оформление снимка. Настя позировала, вероятно, под неоновой подсветкой, посему некоторые пикантные части тела исполнительницы были засвечены полностью в прямом и переносном смысле слова.

Отметим, что возможности прокомментировать кадр у поклонников звезды не было, но ранее они неоднократно отмечали, что Анастасия не перестает их радовать своими откровенными публикациями и красотой.

Также ранее сообщалось, что известная украинская певица Настя Каменских показала новый образ с подружкой в Инстаграм.

На фото Настя позирует в желтой толстовке или чем-то подобном и штанах. Рядом стоит ее лучшая подруга Аня Андрийчук в свитере и джинсах. Они показали лица крупным планом. Девушки были с распущенными волосами. На фоне можно увидеть газон, деревья, кусты и какое-то здание.

"Аня написала пост про дружбу и бла-бла-бла! А для меня ты семья и пусть это будет навсегда! Найти своего человека - это настоящее счастье! И это счастье делает ещё очень крутые костюмы", - написала Настя.

Напомним, Каменских ошарашила мерзкими кадрами в постели с Потапом

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