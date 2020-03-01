Популярная певица Настя Каменских подразнила своих поклонников соблазнительной выходкой

Как сообщает Politeka.net, Настя Каменских регулярно радует свою многочисленную армию подписчиков в Instagram новыми фото и видео из своей жизни.

При этом певица показывает как и гламурные и стильные образы из фотосессий и выходов в свет, так и простые "домашние" кадры - к примеру, с утренней пробежки с мужем Потапом или прогулки по городу. А в последнее время артистка также стала покорять молодежную социальную сеть TikTok.

Впрочем, о своем основном аккаунте она также не забывает и побаловала фанов яркими кадрами в необычном эффектном образе.

Так, Каменских покрасовалась перед фанатами в облегающем топе с глубоким декольте. А также в кардигане белого цвета с яркими рисунками. Подобный наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы, а корсетный пошив топа сделал акцент на ее тонкой талии. Красиво уложенные волосы, серьги в ушах и нежный макияж дополнили яркий лук знаменитости.

На первом снимках она наносит на губы помаду нюдового оттенка, которую заодно рекламирует. На втором кокетливо слизывает кончиком языка погрешности макияжа.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под снимком, ведь Каменских опубликовала его в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что известная украинская певица Настя Каменских показала новый образ с подружкой в Инстаграм.

На фото Настя позирует в желтой толстовке или чем-то подобном и штанах. Рядом стоит ее лучшая подруга Аня Андрийчук в свитере и джинсах. Они показали лица крупным планом. Девушки были с распущенными волосами. На фоне можно увидеть газон, деревья, кусты и какое-то здание.

"Аня написала пост про дружбу и бла-бла-бла! А для меня ты семья и пусть это будет навсегда! Найти своего человека - это настоящее счастье! И это счастье делает ещё очень крутые костюмы", - написала Настя.

Напомним, Каменских ошарашила мерзкими кадрами в постели с Потапом

А еще Politeka писала, что Каменских в кожаных штанах похвасталась секретом своей популярности

Также Politeka сообщала, что Кароль с Каменских померялись весом, неожиданно всплыли личные тайны.