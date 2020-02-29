Известная украинская певица Настя Каменских показала новый образ с подружкой в Инстаграм

На фото Настя позирует в желтой толстовке или чем-то подобном и штанах. Рядом стоит ее лучшая подруга Аня Андрийчук в свитере и джинсах. Они показали лица крупным планом. Девушки были с распущенными волосами. На фоне можно увидеть газон, деревья, кусты и какое-то здание. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Аня написала пост про дружбу и бла-бла-бла! А для меня ты семья и пусть это будет навсегда! Найти своего человека - это настоящее счастье! И это счастье делает ещё очень крутые костюмы", - написала Настя.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Хорошие", "Какие вы красивые", "Вы такие похожие", "А фото с какого разу классными получились?", "Красавицы", "Привет из Мексики:)))) Настоящее счастье - это поделиться своим счастьем с другим человеком! наслаждайся каждым моментом своего дня! провел время с людьми люби! найти себя! будь собой! и все имеет свой закат и только ночь заканчивается рассветом!".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская певица Настя Каменских представила стильный образ в полупрозрачном платье и произвела фурор.

Так, в этот раз артистка решила показать довольно стильные кадры, сделанные во время посещения мероприятия по поводу "Большого Весеннего концерта" во дворце "Украина".

Как видно, перед публикой Настя появилась в сценическом образе – на ней необычное полупрозрачное "пушистое" платье, прикрывающее интимные места. Сам наряд выгодно подчеркнул похудевшую фигуру звезды. Волосы Насти были красиво уложены, а на ее лице идеальный вечерний макияж.

"Сегодня провожали зиму на "Большом Весеннем концерте" во дворце "Украина"", - написала Настя.

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