Известная украинская певица Настя Каменских показала новый образ с подружкой в Инстаграм
На фото Настя позирует в желтой толстовке или чем-то подобном и штанах. Рядом стоит ее лучшая подруга Аня Андрийчук в свитере и джинсах. Они показали лица крупным планом. Девушки были с распущенными волосами. На фоне можно увидеть газон, деревья, кусты и какое-то здание. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Аня написала пост про дружбу и бла-бла-бла! А для меня ты семья и пусть это будет навсегда! Найти своего человека - это настоящее счастье! И это счастье делает ещё очень крутые костюмы", - написала Настя.
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Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:
"Хорошие", "Какие вы красивые", "Вы такие похожие", "А фото с какого разу классными получились?", "Красавицы", "Привет из Мексики:)))) Настоящее счастье - это поделиться своим счастьем с другим человеком! наслаждайся каждым моментом своего дня! провел время с людьми люби! найти себя! будь собой! и все имеет свой закат и только ночь заканчивается рассветом!".
Ранее мы сообщали, что популярная украинская певица Настя Каменских представила стильный образ в полупрозрачном платье и произвела фурор.
Так, в этот раз артистка решила показать довольно стильные кадры, сделанные во время посещения мероприятия по поводу "Большого Весеннего концерта" во дворце "Украина".
Как видно, перед публикой Настя появилась в сценическом образе – на ней необычное полупрозрачное "пушистое" платье, прикрывающее интимные места. Сам наряд выгодно подчеркнул похудевшую фигуру звезды. Волосы Насти были красиво уложены, а на ее лице идеальный вечерний макияж.
"Сегодня провожали зиму на "Большом Весеннем концерте" во дворце "Украина"", - написала Настя.
Напомним, Каменских ошарашила мерзкими кадрами в постели с Потапом
А еще Politeka писала, что Каменских в кожаных штанах похвасталась секретом своей популярности
Также Politeka сообщала, что Кароль с Каменских померялись весом, неожиданно всплыли личные тайны