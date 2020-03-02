Не стало американской актрисы Клодетт Невинс. Ей было 82 года

Семья голливудской звезды объявила, что она умерла в хосписе 20 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе, пишут зарубежные СМИ.

«Актерская карьера Клодетт длилась шесть десятилетий и включала в себя роли на Бродвее, в региональных театрах, национальных компаниях, многочисленных телевизионных шоу, озвучках и рекламных роликах, - говорится в заявлении семьи. - Компетентная во всем, к чему она прикасалась, Клодетта была забавной, волевой, невероятно дисциплинированной, неустанной в своем стремлении к совершенству. Начав с очень скромного происхождения, Клодетта превратилась в элегантную, выразительную, великолепную женщину, которой восхищались все. Она была великолепна. По ней будут бесконечно скучать".

Невинс была известна своими ролями на Бродвее в Plaza Suite Нила Саймона, а также тем, что выступала во время национального турне The Great White Hope. У нее также были постоянные роли в телевизионной драме 90-х годов «Мелроуз Плейс» (играла мать одного из главных героев Мэтта Филдинга (Дуглас Савант) с 1992 по 1998 года, а также в 1993-м играла в сериале "Беверли-Хиллз".

Кроме того, звезда регулярно появлялась в «Полицейской истории» и «Мужьях, женах и любовниках».

Невинс показала себя и на большом экране, снявшись в таких известных фильмах, как «Маска» (1961), «Спать с врагом» (1991) и «Звездный путь: Восстание» (1998).

Звезда родилась в 1937 году в Пенсильвании, но позже семья переехала в Бруклин. Невинс продолжила обучение в Высшей школе исполнительских искусств на Манхэттене и окончила Нью-Йоркский университет.

Невинс была замужем за Бенджамином Л. Пиком, в браке с которым у нее родились две дочери Джессика и Сабрина Пик.

2 марта Мемориальном парке на горе Синай прошла поминальная служба по актрисе.

Ранее мы сообщали, 17 февраля не стало другой актрисы из «Беверли-Хиллз 90210» Джанет Дюбуа, которая скончалась на 75-м году жизни в своем доме в Калифорнии.

Близкие к актрисе источники рассказали, что она умерла во сне. Ее внезапная смерть шокировала родных и близких: они утверждают, что в последнее время ничто не предвещало беды. Дюбуа не страдала ни от каких болезней, была веселой и буквально пару неделю назад радостно общалась с поклонниками на конвенте в Голливуде.

Напомним, актрису, подменявшую Николь Кидман, убили прямо возле дома.

Также Politeka писала, что ушла из жизни известная актриса, Голливуд скорбит: сериалы с ней стали культовыми.