Знаменитая украинская топ-модель Алла Костромичева порадовала поклонников ярким фото с отдыха

Ведущая популярного шоу «Топ модель по-украински» не так давно отправилась в путешествие по Африке. Модель часто делится с подписчиками фотографиями своих приключений в соцсетях.

Как сообщает Politeka, Костромичева поделилась новым ярким фото, на котором она позирует на фоне пальм и местных домов. На снимке модель полусидит на некоем ограждении, запрокинув назад голову с закрытыми глазами и широко раскинув руки. Модель позирует в свободной коричневой рубашке с длинными рукавами, оригинальной юбке с леопардовым принтом и двумя высокими разрезами, а также в стильной соломенной шляпке.

«Полетаешь со мной?», - подписала фото красотка.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимок.

«Какие шикарные длиннющие ноги», «Ну как всегда шикарно бесподобна», «Боже, Алла, вы настолько идеальные, что мне бы с вами просто увидеться и уже потом можно бы и полетать», «Шикарная как никогда», «Блин ...какие ноги», «Фееричное место для стартовой площадки для взлета», - пишут комментаторы.

До этого мы рассказывали о том, что Костромичева показала новый образ в Инстаграм.

На фото Алла позирует без одежды и белья в ванной. Она сидит в профиль к камере и куда-то смотрит. Прикрыла тело свое Костромичева пеной, которая не дала засветить лишнее. Волосы в этот раз модель собрала в узел. На фоне можно увидеть растительность, полотенца, шторы и другие предметы интерьера.

"Я бы жила в ванной... пены побольше, водичку потеплее - можно и зимовать ))) еще бы кто-то покушать приносил", - написала Алла.

Сразу нашлись и желающие подвозить еду. Но Костромичева не растерялась и написала, что даст адрес в личку.

Фанаты успели поставить почти 30 тысяч лайков, среди которых отметилась Астафьева, и написали несколько комментариев.

Напомним, ведущая "Топ-модель по-украински" сняла всю одежду ради жаркой фотосессии в ванной.

Как сообщала Politeka, ведущая «Топ-модель по-украински разделась и устроила горячую фотосессию в бассейне.

Также Politeka писала, что ведущая "Топ-модель по-украински" показала свои достоинства в мини-шортах.