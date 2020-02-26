Модель Алла Костромичева, которая является ведущей проекта «Топ-модель по-украински» засветила идеальные формы в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Носорог-рог-рог идет, крокодил-дил-дил плывет...», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Костромичева позирует во время купания в бассейне в мокром белье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Бомба!», «Орех класс просто!», «Фигурка огонь!», «вау», «Господи, какая вы красивая», «замечательный вид», - пишут они.

Как сообщалось ранее, ведущая "Топ-модель по-украински", рост которой 179 сантиметров, не упускает момент выставить напоказ свои достоинства.

Так, на одном из последних фото в Инстаграм звезда предстала в мини-шортах и сапогах. Модель надела рубашку с длинным шлейфом, а талию подвязала коричневым большим поясом. От звезды глаз не оторвать.

Девушка распустила волосы и надела соломенную шляпу.

Костромичева позировала на улице, посреди зеленых деревьев.

"Это чувство не сравнится ни с чем... это как вернуться к базовым настройкам. Уверена, после такого путешествия ощущение счастья станет простым и понятным, а многие «творения» человеческой рассы будут вызывать реакцию «нахрена нам это надо». Проще, друзья, проще )))", - написала Костромичева в посте.

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