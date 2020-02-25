Известная украинская модель Алла Костромичева похвасталась длинными ногами

Ведущая "Топ-модель по-украински", рост которой 179 сантиметров, не упускает момент выставить напоказ свои достоинства, пишет Рoliteka.net.

Так, на одном из последних фото в Инстаграм звезда предстала в мини-шортах и сапогах. Модель надела рубашку с длинным шлейфом, а талию подвязала коричневым большим поясом. От звезды глаз не оторвать.

Девушка распустила волосы и надела соломенную шляпу.

Костромичева позировала на улице, посреди зеленых деревьев.

"Это чувство не сравнится ни с чем... это как вернуться к базовым настройкам. Уверена, после такого путешествия ощущение счастья станет простым и понятным, а многие «творения» человеческой рассы будут вызывать реакцию «нахрена нам это надо». Проще, друзья, проще )))", - написала Костромичева в посте.

За четыре часа пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев.

"Текст хороший. Но, что вы уже относитесь проще ко всему, по вашему наряду не скажешь. Прям видно, что готовились. Не просто шорты и футболка. Красиво! Но уже такая усталость от этой всей идеальности...", "Алла, ты лучшая🔥😍 Ты вдохновляешь... Вы очень красивые, милые, добрые и стильные!❤️ Ваууу, красотка😙", "А кто Вас фотографирует в поездках так красиво?! Не возите же за собой фотографа", "Когда все идеально😍🔥", "Богиня 😱", "Невероятная 💚🧡❤️", "Как вы обалденна 😍😍😍😍♥️", "Как прекрасно ,что у вас всегда есть посыл и глубина...Красота во всем💟", "Вы огромная молодец😊😊😊 Да, действительно, счастье все видят и понимают по-своему, но нам есть, с кого брать правильный пример😉", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Костромичева позировала в пенной ванной. Модель сняли общим планом, благодаря чему можно рассмотреть просторную комнату, коврик с сердечком, полотенца, растения и другие элементы интерьера.

Также видно большое окно, а за ним множество зелени.

"Если любишь принимать ванну ставь, если душ - посмотрим кого больше )))", - написала Алла под фото.

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