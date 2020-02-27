Известная украинская модель Алла Костромичева, ведущая "Топ-модель по-украински" показала новый образ в Инстаграм

На фото Алла позирует без одежды и белья в ванной. Она сидит в профиль к камере и куда-то смотрит. Прикрыла тело свое Костромичева пеной, которая не дала засветить лишнее. Волосы в этот раз модель собрала в узел. На фоне можно увидеть растительность, полотенца, шторы и другие предметы интерьера. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я бы жила в ванной... пены побольше, водичку потеплее - можно и зимовать ))) еще бы кто-то покушать приносил", - написала Алла.

Сразу нашлись и желающие подвозить еду. Но Костромичева не растерялась и написала, что даст адрес в личку.

Фанаты успели поставить почти 30 тысяч лайков, среди которых отметилась Астафьева, и написали несколько комментариев:

"Невероятно красивое фото", "А зачем во всю стену?", "Эталон женственности !!!", "Классно, согласна", "Где купить найти такую пенку?", "Эта пенная шубка Вам очень идет", "Обожаю ванны , могу там часами валяться", "Красотка", "Прекрасно и жарко".

Ранее мы сообщали, что модель Алла Костромичева, которая является ведущей проекта «Топ-модель по-украински» засветила идеальные формы в купальнике.

«Носорог-рог-рог идет, крокодил-дил-дил плывет...», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Костромичева позирует во время купания в бассейне в мокром белье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Бомба!», «Орех класс просто!», «Фигурка огонь!», «вау», «Господи, какая вы красивая», «замечательный вид», - написали фанаты под публикацией, которую опубликовала украинская модель.

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